Chcieli wyłudzić miliard złotych

Na prawie 1 mld zł strat - z tytuły próby wyłudzenia VAT - naraziła Skarb Państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez pracowników i funkcjonariuszy podkarpackiej KAS i funkcjonariuszy CBA. Zatrzymano m.in. prezesów dwóch spółek – polskiej i czeskiej.

Jak informuje KAS, sprawa ma swój początek we wrześniu 2016, kiedy wszczęte zostało śledztwo, które doprowadziło do ujawnienia próby wyłudzenia podatku VAT na blisko 1 mld złotych. Na początku szacowano straty na ponad 141 mln zł. Sprawcy podawali nieprawdziwe dane w deklaracjach VAT 7. Łącznie grupa próbowała wyłudzić 980 mln zł.

Zatrzymani we wtorek 13 marca br. prezesi polskiej i czeskiej spółki, to kolejne dwie osoby działające w ramach międzynarodowej grupy przestępczej, dopuszczającej się przestępstw karnych i skarbowych. Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA na terenie Mazowsza. Jak ustalono w toku śledztwa, osoby te były ogniwami w tzw. karuzeli podatkowej, w ramach której pozorowano zdarzenia gospodarcze i obrót towarowy pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją. Wystawiane fikcyjne faktury dotyczyły kupna- sprzedaży produktów spożywczych m.in. słodyczy i kawy a także baterii, maszynek do golenia i kosmetyków – czytamy w komunikacie.