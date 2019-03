Premier: Internacjonalizacja to szansa dla polskich MŚP

Internacjonalizacja to jest szansa dla małych i średnich firm, aby wyszły poza granice Polski - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia wrocławskiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Gospodarki wysoko rozwinięte, zaawansowane tym się charakteryzują, że mają bardzo szerokie instrumentarium wparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział w sobotę rano premier Morawiecki podczas uroczystości otwarcia Centrum Obsługi Przedsiębiorców we Wrocławiu.

Jak tłumaczył, „wszyscy przedsiębiorcy są w różnej fazie rozwoju, a przedsiębiorcom polskim przyszło nadganiać stracone lata, w latach dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych”.

Sam prowadziłem na początku lat 90. działalność gospodarczą, wiem, z jaką trudnością pozyskuje się finansowanie na działalność gospodarczą. Temu ma służyć właśnie to centrum. Jest to nisza, która dobrze wpasuje się w potrzeby polskiego małego biznesu - mówił premier. Polskie przedsiębiorstwa są trochę jeszcze za małe na cały świat, ale już często za duże na Polskę, już często opanowują swoje nisze w ramach poszczególnych regionów Polski i są zdolne do eksportu. I polskie małe i średnie firmy właśnie tego potrzebują - internacjonalizacji - zaznaczył.

Jak tłumaczył, internacjonalizacja „to jest szansa dla małych i średnich firm wyjścia poza granicę Polski, podbijania zwłaszcza rynku europejskiego, ale oczywiście nie tylko”.

Morawiecki podkreślił, że w Brukseli „bardzo wyraźnie widać wyraźnie widać, jak wszystkie kraje członkowskie walczą o swoje interesy”. Interesy państw Europy Środkowej znajdujących się w UE łączy jednak - jak zaznaczył - wspólny mianownik.

Otóż my nie mamy wielkich globalnych przedsiębiorstw, czempionów na skalę międzynarodową. My, według kryteriów międzynarodowych, mamy tylko małe i średnie przedsiębiorstwa. Więc upominając się o nie - a właściwie nie ma Rady Europejskiej w Brukseli, podczas której bym tego nie robił - jednocześnie też upominamy się o przedsiębiorstwa polskie, o przedsiębiorców polskich, o możliwości wejścia na rynek europejski. Bo to jest dla nas ogromna szansa, żebyśmy tworząc tutaj podstawę, fundament działania w Polsce, wychodzili na Europę - stwierdził.

Premier podkreślił też, że „zmniejszanie różnego rodzaju obciążeń oraz zasady Konstytucji dla Biznesu - co nie jest zabronione, to jest dozwolone, zasada domniemania uczciwości - że one będą przenikały coraz głębiej do tkanki polskich przedsiębiorców, również tych małych i średnich”.

Mogę też z radością powiedzieć, że już w kilkudziesięciu - ponad 60 przypadkach - spraw sądowych sędziowie powoływali się na tę zasadę, którą jeszcze rok, dwa lata temu nasi adwersarze gospodarczy próbowali obśmiewać, właśnie domniemania niewinności, właśnie przede wszystkim, co nie jest zabronione, to jest dozwolone w działaniach gospodarczych, w prawie gospodarczym - mówił Morawiecki.

W kontekście ulg dla przedsiębiorców podkreślił, że ok. 6 mln pracowników „nie będzie musiało podlegać takim rygorom szkoleń BHP, jak przez poprzednie 30 czy 40 lat”.

Eliminując tego typu uciążliwości, tworzymy coraz lepsze warunki funkcjonowania dla przedsiębiorców Myślę, że z pomocą tych nowych rozwiązań, takich, jak te tworzone przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu będziemy w stanie tworzyć coraz lepsze perspektywy dla rozwoju - ocenił premier.

Wiceprezes ARP S.A. Paweł Kolczyński zwrócił uwagę, że wybór lokalizacji dla pierwszego Centrum Obsługi Przedsiębiorców nie jest przypadkowy.

Agencja Rozwoju Przemysłu z Dolnym Śląskiem związana jest już od 15 lat. Znajdujemy się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, to miejsce jest sercem gospodarczym Wrocławia i Dolnego Śląska - mówił.

Wiceprezes wyjaśnił, że zadaniem Centrum Obsługi Przedsiębiorców będzie otwarcie się Agencji Rozwoju Przemysłu na kontakt i rozmowę z przedsiębiorcami.

Chcemy, aby to Centrum było miejscem, w którym przedsiębiorca, klient uzyska wsparcie w przygotowaniu rozwiązań biznesowych, w ich analizie, ocenie i dobrania odpowiedniego instrumentu finansowego, który te przedsięwzięcia pozwoli zrealizować - tłumaczył. COP to również ważny element strategii Agencji Rozwoju Przemysłu, gdyż do tej pory działalność Agencji koncertowała się na finansowaniu i restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Chcemy uzupełnić tą ofertę o instrumenty i działania skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw - wyjaśnił wiceprezes.

Dodał, że filary, na których będzie się opierała działalność COP to „pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców, leasing przemysłowy i działania proeksportowe, w ramach International Desk”.

SzSz (PAP)