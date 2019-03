MF: Deficyt powinien utrzymać się poniżej 3 proc. PKB

Chciałabym zrobić wszystko, by deficyt sektora gg nie przekroczył 3 proc. PKB - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że rząd dokonuje przeglądu zarówno wydatkowej, jak i dochodowej strony budżetu, by sfinansować pakiet fiskalny.

Chciałabym zrobić wszystko, abyśmy nie przekroczyli tych 3 proc. Reguły fiskalne dają bardzo dużą możliwość, by zastosować pakiet luzowania ilościowego - myślę o stabilizującej regule wydatkowej i o 3-proc. deficycie. To jest wystarczające do tego, by pobudzać koniunkturę w okresie spowolnienia - powiedziała podczas konferencji Czerwińska. - Pewien pakiet luzowania ilościowego został przedstawiony. Bardzo się cieszę, że znalazły się w nim takie pozycje, o które bardzo mocno zabiegałam, czyli redukcja klina podatkowego. Na tym mi szczególnie zależało, ponieważ to są rozwiązania, które w długim terminie pobudzą gospodarkę. Szukamy możliwości sfinansowania i to polega na tym, że przeglądamy stronę wydatkową i dochodową - dodała.