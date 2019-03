Zainstalowane w tym roku energetyczne instalacje prosumenckie powinny dysponować łączą mocą równoważną jednemu blokowi energetycznemu o mocy ok. 200 MW - oceniła w poniedziałek w Krakowie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Moim marzeniem, ale nie tylko marzeniem, bo liczyliśmy to dość dokładnie, jest to, iż powstanie w tym roku tyle mocy zainstalowanych prosumenckich, równoważne z jednym blokiem +dwusetką+. Wydaje się, że jest to realne, jest to możliwe, pokazują to statystyki - oceniła minister podczas konferencji dotyczącej energetyki rozproszonej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.