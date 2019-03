PZU uruchomi platformę pożyczkową Cash

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) we współpracy z Alior Bankiem uruchomi nową platformę pożyczkową Cash opartą o technologię serwisu bancovo.pl na przełomie III/IV kwartału tego roku. Dzięki platformie każdy pracodawca będzie mógł wprowadzić nowy benefit w postaci szybkich i niskooprocentowanych pożyczek dla swoich pracowników, podało PZU.

Projekt Cash zakłada, że każdy pracownik związany ze swoim pracodawcą umową o pracę i posiadający zdolność kredytową będzie mógł wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę. Wystarczy, że pracodawca dołączy do platformy Cash.

„Platforma Cash jest dla nas innowacyjnym narzędziem budowania nowych interakcji z klientami PZU oraz realizacji ambitnych celów w obszarze assurbanking. We współpracy z Alior Bankiem oferować będziemy pożyczki pracownicze na bardzo atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu platforma będzie również korzystnym rozwiązaniem dla tysięcy jej końcowych użytkowników. Model spłaty pożyczki bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika jest nowością na polskim rynku” - powiedziała członek zarządu w PZU Małgorzata Sadurska, cytowana w komunikacie.

Maksymalny okres kredytowania wyniesie 3 lata, a kwota to około 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownicy będą mogli wykorzystać uzyskane środki na dowolny cel. Będzie to nowa forma benefitu pracowniczego. Platforma Cash połączy interesy pracodawców oraz pracowników, podano także.

Platforma Cash to proste rozwiązanie oparte o technologię serwisu bancovo.pl. Proces wnioskowania i uruchamiania pożyczki z perspektywy klienta jest w pełni zdalny. Spłata rat odbywa się automatycznie z wynagrodzenia.

Jak poinformował dyrektor biura komunikacji korporacyjnej w PZU Marek Baran, w pierwszym etapie platforma Cash zostanie zaoferowana największym przedsiębiorstwom w Polsce, a w dalszej kolejności do współpracy zostaną zaproszone pozostałe firmy.

„Już na etapie projektowania bancovo.pl wiedzieliśmy, że w przyszłości będziemy chcieli w różnorodny sposób wykorzystywać możliwości, jakie daje platforma. Naszą intencją było działanie w takim modelu jak Google, oferujący Androida innym podmiotom. Stworzone przez nas rozwiązanie jest na tyle elastyczne, że może być z powodzeniem udostępniane innym podmiotom w innym koncepcie biznesowym. Na potrzeby ‘Cash’ wspólnie z PZU i Alior Bank tworzymy wersję platformy zgodną z oczekiwaniami klientów. Nie mamy wątpliwości, że będzie ona z sukcesem wspierać nowy biznes” - powiedziała prezes bancovo.pl. Monika Charamsa, cytowana w komunikacie.

W 2018 roku ponad 15 mln Polaków posiadało czynny kredyt, czyli prawie co druga dorosła osoba w kraju spłaca pożyczkę (wg danych Biura Informacji Kredytowej), z tego 2,7 mln kredytobiorców nie reguluje swoich zobowiązań terminowo. Średnie zobowiązanie przypadające na osobę to 26 632 zł.

Bancovo to marka należąca do NewCommerce Services, spółki, której głównym inwestorem jest Alior Bank. Bancovo to pierwsza i jedyna w Polsce platforma, umożliwiająca porównywanie rzeczywistych ofert kredytów bankowych i pozabankowych.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,42 mld zł na koniec 2018 r. PZU posiada 32% udziału w Alior Banku.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)SzSz