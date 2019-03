Wizja lokalna na Mierzei Wiślanej

Zainteresowane budową przekopu przez Mierzeję Wiślaną firmy obejrzały w poniedziałek miejsce planowanej inwestycji. W wizji lokalnej uczestniczyło około 20 firm - poinformował inwestor, Urząd Morski w Gdyni.

Jak podała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, w poniedziałek na Mierzei odbyło się spotkanie z potencjalnymi uczestnikami przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - część I”

Uczestniczyło w nim około 20 firm, a jego celem było przede wszystkim umożliwienie obejrzenia terenu inwestycji po zakończeniu wycinki drzew. Spotkanie miało charakter dobrowolny, w jego trakcie była możliwość zadawania pytań obecnym na miejscu przedstawicielom Urzędu, niemniej jednak, ze względu na to, iż była to wizja lokalna, poproszono o przesłanie ich treści drogą elektroniczną” - wyjaśniła rzeczniczka. Dodała, że tak jak w przypadku wcześniejszych pytań, zostaną one zamieszczone wraz z odpowiedziami na „Platformie e-usług”, w miejscu gdzie znajduje się cała dokumentacja przetargowa.

Otwarcie ofert w pierwszej części przetargu, czyli na budowę kanału żeglugowego przewidziane jest na 15 kwietnia. Urząd jest również w trakcie opracowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne na drugą część inwestycji, a mianowicie budowę toru podejściowego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

Według resortu gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej budowa nowej drogi wodnej ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu ma sprzyjać powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawić walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.

Budowa kanału potrwa do 2022 roku, jej koszt wyniesie ok. 880 milionów złotych, zostanie on w całości pokryty z budżetu państwa.

