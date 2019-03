Ponad 17 mln Polaków korzysta z banku w sieci

Liczba klientów indywidualnych, posiadających dostęp do bankowości internetowej wyniosła 38,1 mln na koniec 2018 r., co oznacza wzrost o 7,28 proc. w skali roku. Liczba aktywnych klientów sięgnęła 17,22 mln (wzrost o 8,4 proc. r/r), podał Związek Banków Polskich.

IV kwartał minionego roku zamknął się rekordową liczbą umów bankowości internetowej wśród indywidualnych klientów banków. Po raz pierwszy przekroczyła ona 38 mln. W ujęciu kwartalnym przybyło 800 tys. nowych umów (2,2 proc.). Aktywność klientów korzystających z bankowości internetowej odnotowała natomiast nieznaczny spadek w stosunku do III kwartału 2018. Z BI aktywnie korzystało 17,2 mln osób - o 0,5 proc. mniej k/k, jednak podobnie jak w przypadku liczby umów, w ujęciu rocznym przybyło 1,3 mln klientów (8,4 proc.) - czytamy w komunikacie.

Istotnie na koniec IV kwartału zwiększyła się liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej. 8,7 mln klientów aktywnie logowało się do swojego banków za pomocą smartfonów i innych urządzeń mobilnych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy roku klientów ceniących sobie bankowość w telefonie przybyło o 800 tys. (10,5 proc.), a od początku minionego roku o 2,4 mln (28 proc.), podano również.

Już połowa (50,62 proc.) aktywnych klientów bankowości internetowej w Polsce korzysta z serwisów transakcyjnych swoich banków także za pomocą urządzeń mobilnych i dedykowanych aplikacji. Wysokie tempo przyrostu aktywnych klientów mobilnych i skokowy wzrost popularności tego kanału w ubiegłym roku pokazują, że coraz więcej osób docenia wygodę i funkcjonalność, jaką oferuje bankowanie w telefonie. Warto pamiętać, że Polska bankowość jest dziś liderem wykorzystania nowoczesnych technologii, jednak bardzo wysokie obciążenia sektora mogą w długim terminie stanowić zagrożenie dalszego rozwoju w tym kierunku - powiedział wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Włodzimierz Kiciński, cytowany w materiale.

Na koniec IV kwartału liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowości internetowej wynosiła 2,49 mln. Udział aktywnych klientów MSP w łącznej liczbie klientów MSP w dalszym ciągu wzrasta z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z danymi na koniec grudnia 2018 r. ponad 1,58 mln klientów MSP loguje się do bankowości elektronicznej co najmniej raz w miesiącu, wskazano także.

Dane za IV kwartał 2018 r. wskazują na kontynuację wzrostowego trendu w zakresie wartości operacji bezgotówkowych rozliczanych w systemie Elixir, Express Elixir i Euro Elixir. Wartość operacji rozliczanych w systemach do rozliczeń w walucie krajowej wyniosła łącznie 1 443,27 mld zł. Tylko w ujęciu kwartalnym wartość transakcji w systemie Elixir wzrosła o 9,25 proc., co można uzasadnić sezonowością z uwagi na okres świąteczny. W ciągu całego roku wartość transakcji bezgotówkowych zwiększyła się o 11,57 proc. - czytamy dalej.

Sukcesywnie wzrasta również popularność usługi przelewów natychmiastowych. W systemie Express Elixir w samym tylko IV kwartale wykonano 4,37 mln przelewów o wartości 9,29 mld zł. Tym samym wzrost zainteresowania przelewami natychmiastowymi w ujęciu kwartalnym wyniósł 33,2 proc. i aż 147 proc. w ujęciu rocznym, gdyż w analogicznym okresie roku 2017 Polacy wykonali tylko 1,7 mln takich operacji, podsumowano.

