Bruksela poparła Donalda Trumpa

Komisja Europejska krytycznie odniosła się w czwartek do wysłania przez Rosję samolotów wojskowych z żołnierzami do ogarniętej kryzysem Wenezueli. Rzecznik ten instytucji ocenił, że jest to zwiększanie napięcia.

W ten sposób UE dołączyła do Stanów Zjednoczonych, które ustami swojego prezydenta Donalda Trmupa wezwały dzień wcześniej Rosję do wycofania wojskowych. Dwa rosyjskie samoloty, które według miejscowych mediów miały przywieźć szefa sztabu rosyjskich wojsk lądowych generała Wasilija Tonkoszkurowa oraz około 100 żołnierzy wylądowały w Wenezueli w minioną sobotę.

Sytuacja w Wenezueli jest bardzo spolaryzowana i napięta. Wszystkie działania i gesty, które dalej zwiększają napięcia, będą tworzyć tylko więcej przeszkód do pokojowego, demokratycznego rozwiązania tego kryzysu przez Wenezuelczyków - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej Carlos Martin Ruiz De Gordejuela.

Zapewnił, że UE kontynuuje prace na rzecz politycznego, wypracowanego w pokojowy i demokratyczny sposób rozwiązania w Wenezueli. W czwartek w Ekwadorze odbywa się spotkanie międzynarodowej grupy kontaktowej z udziałem państw Ameryki Łacińskiej, kilku krajów UE oraz szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa mówiła w czwartek, że strona rosyjska nie narusza ustaleń międzynarodowych i nie zmienia równowagi sił w regionie, a rosyjscy specjaliści są w Wenezueli na mocy umowy międzyrządowej o współpracy wojskowo-technicznej.

Zacharowa oskarżyła przy tym o „prowokacyjną działalność” Juana Guaido, którego nazwała „samozwańczym tak zwanym p.o. prezydenta” Wenezueli. Oświadczyła, że „oprócz rządu prezydenta Nicolasa Maduro nie ma w Wenezueli żadnej innej władzy”.

Prezydent USA mówiąc o konieczności opuszczenia Wenezueli przez rosyjskich żołnierzy oświadczył, że wszystkie opcje w tej sprawie „są otwarte”. Czytaj także: Trump: Rosjanie, wynoście się z Wenezueli

Na podst. PAP