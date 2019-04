Kongres Samorządów: Znamy najbardziej gospodarne gminy

Dobra Szczecińska, Konstancin-Jeziorna, Podkowa Leśna, Warszawa oraz powiat poznański to samorządy, które najlepiej gospodarują publicznymi pieniędzmi – wynika z rankingu, zaprezentowanego w trakcie V Europejskiego Kongresu Samorządów, odbywającego się Krakowie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze wsparciem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzył specjalny ranking, którego celem jest prezentacja samorządów, najlepiej zarządzających powierzonymi im pieniędzmi.

Zwycięzcą rankingu w gronie gmin wiejskich została Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie), a za nią uplasowały się Michałowice (woj. mazowieckie) i Kleszczów (woj. łódzkie).

W gronie gmin miejsko-wiejskich najlepsze rezultaty uzyskały Konstancin-Jeziorna (woj. mazowieckie) i Łomianki (również woj. mazowieckie) oraz Rzgów (woj. łódzkie).

Wśród gmin miejskich najlepsze wyniki uzyskały Podkowa Leśna (woj. mazowieckie), Puszczykowo (woj. wielkopolskie) i Józefów (woj. mazowieckie).

W grupie dużych miast na prawach powiatu najwyższą ocenę uzyskała Warszawa, a po niej Sopot i Siemianowice Śląskie, zaś w grona powiatów najwyższy rezultat osiągnęły powiaty poznański, wrocławski i pruszkowski.

Ranking został oparty o 7 kryteriów, wśród których znalazły się m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem czy stosunek nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.

Owa nadwyżka zdaniem panelistów, biorących udział w prezentacji raportu, ma ogromne znaczenie dla przyszłości samorządów, a więc i mieszkańców miejscowości, przez te samorządy zarządzanych. Obecnie sytuacja finansowa samorządów jest dobra – starczy im pieniędzy na wykonywanie ich obowiązków.

Tyle że dobra sytuacja finansowa to za mało.

Samorządom teraz wystarczy pieniędzy na bieżące finansowanie, ale już nie na inwestycje. Jest dobra koniunktura, rosną przychody z udziału w podatkach i z podatków lokalnych i to zaspokaja potrzeby, związane z bieżącym finansowaniem – powiedział Krzysztof Surówka, prorektor ds. Kształcenia i Studentów w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym. – Jednak nie mają pieniędzy na inwestycje. Inwestycje rozwojowe były prowadzone z długu, ale teraz to zadłużenie nie rośnie. Wydawałoby się, że jest teraz najlepszy moment, aby sięgać do pieniędzy unijnych, ale do tego trzeba wkładu własnego. Pytanie, czy nadwyżki samorządów wystarczy na ten wkład własny – dodał.