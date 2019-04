O samorządzie i rządzie w sercu Krakowa

Dobra oświata i dobra kultura to jest sprawa nas wszystkich – samorządowców, tych którzy tworzą kulturę i tych, którzy tworzą oświatę, a więc i nauczycieli. Także rodziców – bo dobra szkoła to przecież rodzice i uczniowie. To wreszcie samorządy i państwo, które zawsze będzie wspierało dobre rozwiązania – powiedziała wicepremier Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów podczas gali. Premier Szydło wręczyła nagrodę przyznawaną przez kongres samorządowcom, którzy osiągnęli wysokie noty w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2018 r. - Nagrodzonym gratuluję i życzę, żeby mieszkańcy byli z was dumni w kolejnych latach osiągali takie rezultaty.