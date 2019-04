InPost zainwestuje w dwie nowe sortownie przesyłek

InPost i 7R podpisały umowę na wynajem powierzchni w dwóch parkach logistycznych - 7R Park Sosnowiec oraz 7R Park Warszawa. Każdy z obiektów będzie miał powierzchnię ok. 9,5 tys. m2, a oddanie do użytku zaplanowane jest na II połowę 2019 r., podał InPost. Dzięki temu, InPost utworzy dwie nowe sortownie w związku z dynamicznie rosnącą liczbą przesyłek do Paczkomatów InPost oraz w ramach InPost Kurier.

W związku z dynamicznym rozwojem naszej sieci Paczkomatów oraz usług kurierskich, podjęliśmy decyzję o wynajmie nowych powierzchni, które pozwolą nam jeszcze szybciej obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek dystrybuowanych przez InPost. Jako jedne z pierwszych i kluczowych lokalizacji w tym procesie znalazły się aglomeracja Śląska oraz Warszawa. 7R wyszło naprzeciw naszym oczekiwaniom i zaproponowało skrojone pod nasze potrzeby obiekty typu cross-dock w dwóch doskonale zlokalizowanych parkach, zapewniając jednocześnie szybką realizację - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie Dzięki inwestycjom, które obecnie realizujemy w całym kraju, byliśmy w stanie zaproponować klientowi wynajem powierzchni w lokalizacjach idealnie wpisujących się w jego sieć dystrybucji. Ze względu na specyfikę działalności najemcy, obiekty będą dostosowane pod operacje cross-dockingu, m.in. przez zaplanowanie odpowiedniej liczby doków i bram poziomu ‘0’. Liczę, że to początek dłuższej, udanej współpracy między naszymi firmami” - dodał leasing director 7R Maciej Krawiecki.

W obu obiektach dedykowanych InPost, deweloper zastosuje rozwiązania energooszczędne, takie jak m.in. oświetlenie LED i przygotowanie do instalacji stacji ładowania samochodów elektrycznych. Odporność ogniowa zostanie podniesiona do najwyższego poziomu powyżej 4 000 MJ/mkw. Dodatkowo magazyny będą certyfikowane w systemie BREEAM. W transakcji spółkę InPost reprezentowała firma doradcza Cresa, podano także.

Paczkomaty InPost są najczęstszą oferowaną formą dostawy zakupów w sklepach internetowych wg raportu serwisu Furgonetka.pl. Ok. 74% dużych sklepów oraz 44% małych i średnich oferuje dostawę do Paczkomatów InPost. Średni koszt dostawy za ich pośrednictwem to 10 zł w mniejszych i 9 zł w dużych sklepach internetowych.

InPost dostarczył w 2018 roku ponad 86 mln przesyłek - o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

7R SA to ogólnopolski deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych specjalizujący się w dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno centra magazynowe i przemysłowe przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS.

(ISBnews)SzSz