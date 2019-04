Średnia wartość kredytów hipotecznych to 340 tys. zł

Średnia wartość kredytu mieszkaniowego w czwartym kwartale ubiegłego roku wobec analogicznego okresu 2017 r. rosła najszybciej w Łodzi, Olsztynie i Lublinie - podało Biuro Informacji Kredytowej. Jak dodano, wartość kredytu na własne „M” najwolniej rosła w stolicy i Poznaniu.

BIK przeanalizował dynamikę zmiany wartości kredytów mieszkaniowych oraz cen na rynku nieruchomości.

Z danych zebranych przez Biuro wynika, że średnia wartość udzielonych w czwartym kwartale 2018 r. kredytów mieszkaniowych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, w Lublinie, Łodzi i Olsztynie wynosiła 341,08 tys. zł.

Najwyższy kredyt mieszkaniowy udzielono w stolicy (397,55 tys. zł), a najniższy w Olsztynie (261,97 tys. zł). W Lublinie było to 277,1 tys. zł, a w Łodzi 269,65 tys. zł. W pozostałych pięciu miastach średnia wartość zaciągniętego kredytu przekraczała 300 tys. zł.

BIK poinformowało, że patrząc na dynamikę średniej wartości udzielonego kredytu mieszkalnego w czwartym kwartale ub.r. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., to najniższa była ona w Warszawie (3,5 proc.), a najwyższa w Łodzi (17,8 proc.)

Dwucyfrową dynamikę wzrostu odnotowano w Olsztynie (14,2 proc.), Lublinie (13,7 proc.), Gdańsku (13 proc.) i Krakowie (11,2 proc.). Poniżej 10 proc. znalazły się z kolei, obok Warszawy, Wrocław (7,6 proc.) i Poznań (3,9 proc.)

Biuro dodało, że z danych Bazy Cen Nieruchomości Cenatorium porównano dynamiki wzrostu cen w tych miastach w okresie czwarty kwartał 2018 r. do czwartego kwartału 2017 r.

W Warszawie najwyższą dynamikę zmiany ceny odnotowały mieszkania do 35 m kw. (plus 14 proc.) a najniższą - o metrażu 70-80 m kw. (plus 4 proc.). Natomiast w Łodzi najniższą dynamikę wzrostu odnotowały mieszkania o metrażu 80-100 m kw. - 8,01 proc. Najwyższą ponad 20 proc. łódzkie mieszkania o powierzchni 35-40 m kw. oraz powyżej 100 m kw. - poinformowano.