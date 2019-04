Tańsze jaja na święta

Żywności na tegoroczne święta Wielkanocne będzie ok. 2,5 proc. droższa niż przed rokiem. Najwięcej zdrożeją warzywa i pieczywo. Natomiast jaja będą zdecydowanie tańsze niż przed rokiem - wynika z szacunków analityków banku BNP Paribas.

Jak poinformowali analitycy banku, z uwagi na ubiegłoroczny nieurodzaj w Polsce i Unii Europejskiej, w ostatnich miesiącach obserwowano znaczące podwyżki cen warzyw. W konsekwencji, można się spodziewać, że ich ceny detaliczne w Polsce będą przeciętnie o ponad 15 proc. wyższe niż w marcu 2018 r. W przypadku takich produktów, jak cebula czy ziemniaki skala podwyżek może wynieść nawet kilkadziesiąt procent.

Dodali, że podobnie jak w przypadku warzyw, ubiegłoroczna susza w wielu krajach UE skutkowała mniejszymi, o 11 proc. zbiorami pszenicy. W dodatku, mniejsze zbiory odnotowane w Rosji i na Ukrainie, wpłynęły na wzrosty cen pszenicy, która jest podstawowym surowcem wykorzystywanym w przemyśle młynarskim. W pierwszym kwartale 2019 r. w Polsce pszenicę skupowano średnio po 844 zł/t, czyli o 24 proc. drożej niż w tym samym czasie 2018 r.

Należy jednak zauważyć, że dynamika wzrostu cen detalicznych mąki i pieczywa nie jest aż tak znacząca. Ceny tych produktów kupowanych na tegoroczną Wielkanoc mogą być odpowiednio o 8 i 11 proc. wyższe niż analogicznym okresie ubiegłego roku - oceniają analitycy BNP Paribas.

Według danych zbieranych przez resort rolnictwa ziemniaki w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. kosztowały średnio w kraju 0,58 zł /kg, a w analogicznym okresie tego roku: 1,44 zł/kg (wzrost o ponad 49 proc); pietruszka - 6,04 zł/kg, a obecnie 8,75 zł/kg (wzrost o ok. 45 proc.); cebula - 0,96 zł/kg i w kwietniu 2019 r. - 2,58 zł/kg (wzrost o ok. 70 proc.). Najwięcej podrożała biała kapusta z 0,50 zł/kg w kwietniu ub.r. do 3,25 /kg w tym kwietniu tego roku (wzrost aż o ponad 500 proc.).

W przypadku mięsa wieprzowego i drobiowego zapłacimy za nie podobnie jak przed rokiem. Nieco droższe, o 1-2 proc., mogą być wędliny. Również ceny wyrobów mleczarskich, w tym twarogu oraz masła, będą na poziomie ubiegłego roku.

Dobre wiadomości mamy dla konsumentów jaj, których ceny były rekordowo wysokie w ostatnich latach. Po zawirowaniach związanych z podażą, sytuacja na rynku się stabilizowała. W konsekwencji, ceny detaliczne jaj mogą być nawet o blisko 10 proc. niższe od tych, które obserwowaliśmy w roku ubiegłym - mówi analityk sektora rolno-spożywczego w banku BNP Paribas Paweł Wyrzykowski.

