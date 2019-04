Orlen złożył ofertę kupna Ruchu

Na cztery dni przed zgromadzeniem wierzycieli Ruchu, Orlen poinformował, że złożył ofertę finansowania z zamiarem przejęcia pakietu 100 procent akcji kolportera. Czy paliwowy koncern dostanie szansę wyprowadzenia upadającego Ruchu na prostą? Zależy to od decyzji wierzycieli, którzy w poniedziałek zdecydują o udzieleniu zgody na umorzenie większej części długów jakie Ruch ma wobec nich.

Ogłoszona dziś decyzja zarządu Orlenu została poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji kolportera. Doradcy zarządu paliwowego giganta dostrzegli możliwości stworzenia synergii pomiędzy dotychczasowym modelem biznesowym Ruchu, a segmentem sprzedaży detalicznej realizowanym przez Orlen, którego dynamikę rozwojową najlepiej obrazuje rozrastająca się sieć punktów Stop Cafe.

Ten projekt ma dla nas potencjał, zwłaszcza w kontekście wyników osiąganych przez segment detaliczny ORLENu, które potwierdzają nasze kompetencje i ambicje biznesowe w tym obszarze. Nasze analizy pokazują, że możemy mieć synergie z działalnością spółki Ruch i przy konsekwentnie realizowanym programie restrukturyzacyjnym możemy odnieść sukces. To dobra perspektywa biznesowa dla wszystkich zainteresowanych stron. Zdajemy sobie sprawę, że spółka znajduje się obecnie w trudnym położeniu, mamy jednak plan jej rozwoju, który, pozwoli Ruchowi wyjść na prostą. Po złożeniu oferty oczekujemy na decyzje wierzycieli spółki – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Jednocześnie Orlen nie ukrywa, że badanie due diligence wykazało, że sytuacja finansowa Ruchu jest bardzo zła i wymaga pilnego przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji. Plan restrukturyzacyjny zakłada m.in. redukcję zadłużenia spółki do poziomu pozwalającego na dalsze funkcjonowanie. O redukcji zadecydują głównie wydawcy prasy, którzy właśnie w najbliższy poniedziałek mogą przyjąć lub odrzucić koncepcję rezygnacji z ogromnej części długów jakie spółka Ruch, zarządzana wcześniej przez Igora Chalupca, u nich zaciągnęła.

Orlen zakłada usprawnienie działalności operacyjnej Ruchu ale z zachowaniem kolportażu prasy, który także ma zostać poddany procesowi przywracającemu rentowność. Oznacza to, że mimo straty możliwości odzyskania dużej części obecnej należności, wydawcy prasy zyskają możliwość dalszej, tym razem już owocnej i gwarantującej dochody współpracy z Ruchem i docierania do miejsc sprzedaży, których nie podejmą się obsługiwać inni dystrybutorzy prasy.

Plany rozwoju Ruchu pod skrzydłami Orlenu mogą się powieść i wydają się bardzo realne o czym świadczy zestawienie potencjału dotyczącego sprzedaży detalicznej obydwu spółek. Orlen posiada formaty Stop Cafe, O!Shop, 1 700 stacji benzynowych oraz plany utworzenia własnej logistyki. Z kolei sieć własna Ruchu składa się z 1 800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości ok. 870 mln PLN. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln PLN. Ruch posiada dziś 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.

Połączenie obydwu tych potencjałów stworzy dystrybucyjnego giganta, na którego powstanie – w razie pomyślnej decyzji wierzycieli, będzie musiał wyrazić zgodą też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.