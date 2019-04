Na zmianach w PIT miasta stracą 1,5 mld zł rocznie

Proponowane przez resort finansów zmiany w podatku PIT oznaczałyby ubytek blisko 1,5 mld zł rocznie wpływów do budżetów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich - szacuje organizacja. Jej szef Tadeusz Truskolaski chce, by doszło do spotkania w tej sprawie z premierem i MF.

W środę na konferencji prasowej prezes zarządu UMP, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zaprezentował dziennikarzom analizę przygotowaną przez stołeczny magistrat, dotyczącą wpływu zapowiadanych przez resort finansów zmian podatku dochodowym od osób fizycznych na dochody miast Unii Metropolii Polskich. Chodzi o plany obniżenia stawki PIT dla niektórych z 18 do 17 proc. oraz likwidację tego podatku dla pracowników w wieku poniżej 26 lat.

Według tych wyliczeń miasta zrzeszone w UMP straciłyby łącznie wpływy na poziomie blisko 1,5 mld zł rocznie. Najwięcej, blisko 590 mln zł - Warszawa. Wpływy z tego tytułu do budżetu np. Białegostoku byłyby mniejsze o 41,5 mln zł (w warunkach budżetu na 2019 rok), przy zakładanym wpływie ok. 260 mln zł.

Żądamy podwyższenia udziału miast na prawach powiatu we wpływach z podatku PIT o ponad 5 punktów procentowych - mówił Truskolaski.

Według analizy, którą przedstawiał, rekompensata spodziewanego ubytku wymagałaby wzrostu udziału o 5,03 proc., czyli z obecnych 48,33 proc. do 53,36 proc.

Poinformował, że wystąpił z inicjatywą do prezesów innych korporacji samorządowych (jest ich w sumie sześć), by doszło do ich wspólnego spotkania na ten temat z premierem i szefostwem resortu finansów.

Aby te sprawy, które rząd czy Sejm przyjmuje, nie odbywały się kosztem samorządów, kosztem inwestycji a czasami - egzystencji poszczególnych samorządów (…) Będziemy zabiegali, żeby ten głos samorządu był słyszany - mówił Truskolaski.

Dodał, że samorząd „nie wtrąca się” do decyzji rządowych czy parlamentarnych.

Tylko, żeby po prostu nam to zrekompensowano. I będziemy cali szczęśliwi - powiedział.

Unia Metropolii Polskich to organizacja działająca w formie fundacji i zrzeszająca 12 miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawę i Wrocław.

Minister finansów Teresa Czerwińska poinformowała niedawno, że niższą, 17-proc. stawką PIT będą objęte dochody do wysokości 42 tys. 764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek). W przedziale pomiędzy 42 tys. 764 zł a 85 tys. 528 zł podatek wyniesie 7 tys. 269 zł i 88 groszy plus 18 proc. nadwyżki ponad 42 tys. 764 zł. Natomiast powyżej 85 tys. 528 zł podatek wyniesie 14 tys. 967 zł i 40 groszy plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 tys. 528 zł.

