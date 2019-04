Budowę elektrowni w Ostrołęce sfinansują spółki

Nawet jeśli banki nie będą chciały sfinansować budowy Elektrowni Ostrołęka C, to Energa i Enea zrealizują tę inwestycję finansując ją m.in. dzięki ograniczeniu wypłaty dywidendy, wynika z wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego.

Spięcie finansowania nie jest prawnie wymagane - powiedział Tchórzewski dziennikarzom.

Podkreślił, że spółki wciąż prowadzą rozmowy z bankami, jednak instytucje te coraz mniej chętnie finansują jednostki węglowe.

Spółki mają taką możliwość, żeby sfinansować tę inwestycję z własnych środków, chociaż ograniczy to inne możliwości inwestycyjne - zaznaczył.

Dodał, że środki dostępne są między innymi dzięki ograniczeniu wypłaty dywidendy.

Pod koniec listopada ub. r. Tchórzewski powiedział, że polskie banki zapewnią 30-35% finansowania projektu budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C, co oznacza, że finansowanie udało się złożyć. Wcześniej minister mówił, że spółki energetyczne mają środki pozwalające na finansowanie ponad 50% budowy Elektrowni Ostrołęka C, jednak wyzwaniem są rozmowy z bankami, które są niechętne finansowaniu inwestycji węglowych.

W lipcu 2018 r. walne zgromadzenie wspólników Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. wyraziło zgodę na zawarcie umowy z konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems jako generalnym wykonawcą Elektrowni Ostrołęka C. Wspólnikami Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. są Energa i Enea, które mają po 50% udziałów. Konsorcjum zaoferowało cenę 6,023 mld zł brutto.

(ISBnews)SzSz