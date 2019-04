Górnicy stworzyli antysmogową ławkę

Dwaj górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaprojektowali i skonstruowali ławkę, która jest nie tylko miejscem odpoczynku, ale również mierzy poziom zanieczyszczenia powietrza. Jest też wyposażona w router Wi-Fi i cztery gniazda USB.

Jak poinformowała JSW, ławka jest podświetlana ledami i wyposażona w czujnik pomiaru cząsteczek pyłu zawieszonego PM10. Zmienia kolor w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Zielony oznacza, że powietrze jest dobrej jakości, żółty - umiarkowanej, a czerwony - złej.

„Wszystko wykonaliśmy sami w garażu. Teraz dążymy do tego, by takie ławki produkować na szerszą skalę, ale do tego potrzebne jest odpowiednie miejsce i sprzęt” - powiedział jeden z konstruktorów, Michał Szyszkowski. „Dotychczasowe koszty ponieśliśmy sami i na pewno było warto, ale żeby wdrożyć nasze kolejne, dużo dalej idące rozwiązania musimy pozyskać dodatkowe wsparcie finansowe” - dodał.

Szyszkowski na co dzień pracuje w kopalni Borynia w Jastrzębiu Zdroju, gdzie jest starszym inspektorem nadzoru inwestycji dołowych pod ziemią. Drugi konstruktor - Michał Kaczorek - jest zatrudniony w kopalni Zofiówka jako starszy inspektor technologii górniczej. Wynalazcy projektują i konstruują po pracy, co jest tym łatwiejsze, że są sąsiadami.

Pierwszy model „smogowej ławki” stanął już w Jastrzębiu-Zdroju, a kolejny - bardziej rozbudowany - powstaje w garażu jednego z pomysłodawców. Projektanci na tym jednak nie poprzestają. W planach - oprócz ławek - mają skonstruowanie innych multimedialnych elementów miejskiej architektury.

PAP/ as/