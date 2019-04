Nad strefą euro czarne chmury: Polska radzi sobie nieźle

Niebezpieczeństwa zbierające się nad strefą euro nie mają dużego wpływu na naszą gospodarkę. Eksperci przewidują pozytywny scenariusz na przyszłe lata, w którym wzrost gospodarczy będzie łagodnie spadać – po uzyskaniu w zeszłym roku wysokiego, pięcioprocentowego wyniku.

Zrównoważony wzrost wynika między innymi ze stałego poziomu popytu krajowego, z wysokiej konsumpcji i dużej ilości inwestycji realizowanych na polskim rynku. To dobrze wróży polskiej gospodarce, szczególnie, że kłopoty mają nawet nasi zachodni sąsiedzi.

– Nad strefą euro zbierają się czarne chmury. Są związane z Brexitem i z silnym wyhamowaniem światowego handlu, który bardzo mocno uderzył przede wszystkim w gospodarkę niemiecką – powiedział Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. – W porównaniu z przetwórstwem przemysłowym w Niemczech, polskie przetwórstwo wykazuje się dużą odpornością na zahamowania europejskiej gospodarki. Dzieje się tak dzięki dużej ilości wcześniejszych zamówień, które muszą zostać zrealizowane. To one pochłaniają dużą część polskiej produkcji. Dane, które mamy w tej chwili wskazują na to, że polskie przetwórstwo dobrze sobie radzi – diagnozuje Borowski.

eNewsroom.pl/ as/