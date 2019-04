Trump krytykuje Twittera za blokowanie prawicy

To było świetne spotkanie - napisał na Twitterze Donald Trump po rozmowach z dyrektorem generalnym Twitter Inc. Jackiem Dorseyem. Spotkanie odbyło się kilka godzin po tym, jak Trump skrytykował Twittera w dwóch porannych tweetach, oskarżając serwis społecznościowy o złe nastawienie do Partii Konserwatywnej.

„To było świetne spotkanie tego popołudnia w Białym Domu z Jackiem z Twittera. Przedyskutowaliśmy wiele rzeczy na temat tej platformy i świata mediów społecznościowych. Czekamy na otwarty dialog!” - napisał Trump na Twitterze.

Twitter w komunikacie poinformował, że Dorsey miał „konstruktywne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych na zaproszenie prezydenta. Obaj omówili zaangażowanie Twittera w ochronę publicznej opieki zdrowotnej, rozmawiali także o wyborach w USA w 2020 r.”

Kilka godzin przed spotkaniem Trump na Twitterze pisał: „Nie traktują mnie dobrze jako Republikanina (…). Są bardzo dyskryminujący, ludziom trudno jest się zapisać (do serwisu)” - głoszą tweety prezydenta na temat Twittera, który - zdaniem Trumpa - „prowadzi grę polityczną”.

Komentarze Trumpa nie zniechęciły inwestorów, choć pojawiły się w dniu, w którym firma opublikowała wyniki kwartalne; notowania firmy na giełdzie wzrosły w środę tuż po otwarciu giełdy o 9 proc. Jej zysk w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 190,8 mln. Obroty sięgnęły 787 mln dol.

Sieć Fox Business oceniła, że Trump jest „najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek przydarzyła się Twitterowi”. Tweety prezydenta śledzi 59,9 mln osób.

PAP/ as/