Bezpieczniejszy leasing z PKO Ubezpieczenia

PKO Ubezpieczenia zaoferuje ubezpieczenia komunikacyjne klientom PKO Leasing

-Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 23 kwietnia br. przyznała Towarzystwu licencję na prowadzenie działalności w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych (OC ppm i AC)

-Ubezpieczenia komunikacyjne wzbogacą obecną ofertę PKO Ubezpieczenia skierowaną do klientów PKO Leasing

-PKO Ubezpieczenia i PKO Leasing rozpoczęły już prace projektowe mające na celu przygotowanie propozycji ochrony ubezpieczeniowej w zakresie polis komunikacyjnych

W dniu 23 kwietnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyznała PKO Ubezpieczenia licencję na prowadzenie działalności w obszarze 3 i 10 Grupy ubezpieczeń Działu II. tj. ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i casco pojazdów lądowych. Otrzymanie licencji jest efektem złożonego przez Towarzystwo wniosku o rozszerzenie działalności o kolejne grupy majątkowe.

Konsekwentnie poszerzamy paletę dostępnych ubezpieczeń dla klientów PKO Leasing. Wkrótce przygotujemy kolejny pakiet produktów ubezpieczeniowych – tym razem będą to produkty, które zapewnią ochronę leasingowanych pojazdów oraz ich posiadaczy – mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia. Pracujemy już ze spółką leasingową nad nowymi produktami. Mamy nadzieję, że konstrukcja naszej oferty jak najlepiej odpowie na oczekiwania klientów PKO Leasing w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, sprawnego zakupu polis oraz szybkiej likwidacji szkód – dodaje Sławomir Łopalewski.

Nasza współpraca wynikająca z synergii działań w ramach Grupy PKO Banku Polskiego daje klientom PKO Leasing poczucie stabilności i spójności świadczonych usług. Naszym wspólnym celem jest dostarczanie kompleksowej oferty odbiorcy naszych usług, a tym samym lepszego produktu i wysokiego standardu obsługi. Dziś na rynku usług finansowych liczy się wygoda i szybkość świadczonych usług, a nasze rozwiązania to zapewniają. Cieszę się, że w niedalekiej przyszłości do oferty produktów PKO Leasing dojdzie produkt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie polis komunikacyjnych spółki PKO Ubezpieczenia. Dzięki temu klienci PKO Leasing będą mieli szerszy wybór i możliwość dopasowania oferty do swoich potrzeb – mówi Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing.

PKO Ubezpieczenia należy do Grupy PKO Banku Polskiego - jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Cele biznesowe PKO Ubezpieczenia wynikają wprost ze strategii Grupy PKO Banku Polskiego, która zakłada budowę pozycji lidera w segmencie bancassurance.

W perspektywie najbliższych lat PKO Ubezpieczenia planuje konsekwentnie zwiększać udziały rynkowe i dzięki ścisłej współpracy z PKO Bankiem Polskim znaleźć się w czołówce ubezpieczycieli na krajowym rynku. PKO Ubezpieczenia obsługuje ponad 1,7 mln klientów.

