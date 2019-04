Wyprzedaż przed majówką

Pomimo tego, że mamy jeszcze kwiecień, zachowanie inwestorów na GPW wpisywało się dziś w słynne powiedzenie: „Sell in may..”. Cały przebieg sesji ewidentnie wskazywał na to, że inwestorzy raczej nie chcą pozostawać z akcjami w trakcie rozpoczynającego się weekendu majowego. W zasadzie trudno im się dziwić – za oceanem wszelkie oscylatory pokazują duże wykupienie, poza tym podczas naszej nieobecności rynki zagraniczne będą zmuszone dyskontować szereg istotnych danych makro, które zostaną opublikowane w drugiej połowie tygodnia.

Wydarzeniem dnia na naszym parkiecie była publikacja słabych wyników Idea Banku za 2018 r. W raporcie spółka podała, że jej kapitały własne zmalały do 272 mln zł (rok temu wynosiły 2,52 mld zł), natomiast wygenerowana strata znalazła się na poziomie 1,9 mld zł. Największy wpływ na tak dużą wielkość strat miały jednorazowe odpisy dokonane przez bank oraz ponad 400 mln PLN odpisów na zagrożone kredyty. W komunikacie poinformowano o prowadzonych działaniach związanych z uzyskaniem wsparcia kapitałowego od inwestora i ewentualną fuzję z Getin Noble Bank. W środowisku analityków pojawiły się już głosy, jakoby trudna sytuacja Idea Banku stanowiła obciążenie dla całego sektora bankowego w postaci potencjalnego ryzyka zwiększenia w przyszłości składek do BFG. Akcje Idea Banku staniały dziś o -19,8% a Getin Noble Banku o -22,6%. Indeks WIG Banki zakończył dzień ze stratą na poziomie -1,9%.

WIG20 zamknął wtorkową sesję ze spadkiem o -1,4%, osiągając przy tym obroty w okolicach 670 mln zł. Zniżkę odnotował również mWIG40, który stracił -1,1%. Nieznaczna zwyżka pojawiła się natomiast w przypadku sWIG-u, który zyskał +0,2%.

Spośród opublikowanych dziś krajowych danych makro, warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt kwietniowej inflacji CPI, która wzrosła do 2,2% r/r z 1,7% r/r w poprzednim miesiącu. Należy zauważyć, że jest to dość duża niespodzianka, gdyż przyjęte konsensusy zakładały poziom 1,8% r/r (tak duża rozbieżność in plus miała ostatnio miejsce we wrześniu 2017 r.). Na szczegółowe dane przyjdzie nam poczekać do 15 maja, jednak ze strony ekspertów już płyną głosy sugerujące, że za dynamicznym odbiciem CPI stoi inflacja bazowa, która w kwietniu mogła nawet dotrzeć do przedziału 1,7%-1,8% r/r z 1,4% r/r w marcu. Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno, gdyż na początku roku zarówno inflacja CPI, jak i bazowa znajdowały się poniżej 1% r/r. Przy obecnych tendencjach, możemy oczekiwać osiągnięcia w okresie wakacyjnym celu inflacyjnego, który znajduje się na poziomie 2,5% r/r. Warto przy okazji zauważyć, że w scenariuszu braku zamrożenia cen energii, które miało miejsce pod koniec ubiegłego roku, dziś najprawdopodobniej mówilibyśmy o perspektywie przekroczenia wspomnianego celu.

Patryk Pyka, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion