Polska firma kupiła 49 proc. akcji Germania Flug

Enter Air, największa polska prywatna linia lotnicza, podpisał z Albex Aviation umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia 49 procent akcji w linii lotniczej Germania Flug. Wartość umowy, która daje Enter Air szeroki dostęp do szwajcarskiego rynku turystycznego, wynosi 2 mln USD (około 7,7 mln zł).

Wejście na rynki niemieckojęzyczne było jednym z naszych celów. Poszukiwaliśmy więc odpowiedniego podmiotu, który posiadałby koncesję, kontrakty z biurami podróży, sloty lotniskowe oraz profesjonalny zarząd. Szwajcarska spółka posiada to wszystko, daje nam dostęp do intratnego szwajcarskiego rynku przewozów turystycznych, a w przyszłości do innych rynków niemieckojęzycznych, na których nie jesteśmy jeszcze w pełni obecni – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.