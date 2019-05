Paweł Surówka: Przyszłość zależy od innowacyjności

Podstawą innowacyjności polskiego sektora finansowego będzie w coraz większej mierze innowacyjny nadzór, uważa prezes PZU Paweł Surówka.

„Jeżeli na serio uważamy, że konkurencyjność polskiego rynku finansowego w przyszłości będzie zależała od naszej innowacyjności, to innowacyjność polskiego rynku i spółek będzie w dużej mierze zależała od innowacyjności i przedsiębiorczości naszego regulatora” - powiedział Surówka podczas VII Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) w Sopocie.

Dodał, że jest przekonany, iż krajem europejskim, który będzie wykazywał się największą konkurencyjnością i innowacyjnością będzie ten, którego nadzór rozumie i wspiera biznes już dzisiaj. Chodzi o to, by stwarzać nowe impulsy, dobre rozwiązania, które potem mogą wejść na poziom unijny, czy wręcz światowy.

„Pewne rozwiązania w Polsce pojawiają się po raz pierwszy na świecie. My w PZU staramy się do tego też aplikować, ale też wielu naszych konkurentów, którzy są częścią międzynarodowych grup często robi rzeczy, które zadziwiają ich spółki-matki. Nie możemy bać się tego, że niektóre rzeczy robimy po raz pierwszy, a dopiero potem są one implementowane na poziomie europejskim. Jestem absolutnie przekonany, że nasi regulatorzy z KNF na czele pod tym przywództwem mają tego świadomość i są do tego przygotowani” - powiedział także Surówka.

Prezes PZU wskazał, że należy odwrócić myślenie, iż regulacja dla polskiego rynku oznacza jedynie, że przyjmuje on regulacje z Unii Europejskiej i implementuje je w Polsce.

„Czasami te impulsy mogą wyjść z Polski, żeby być impulsem dla Unii Europejskiej. Jestem za tym, by w Polsce pojawiły się rzeczy, które potem będą skalowalne w Unii Europejskiej, a żeby to się mogło zadziać, musimy mieć dialog z regulatorem. To jest kwestia nastawienia, tego, czy regulator jest partnerem, czy tylko nadzorcą” - podsumował Surówka.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce,a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

