Premier chce poważnej rozmowy o rajach podatkowych

Cieszę się, że kwestia wyłudzeń podatkowych w UE „nie jest już tematem tabu, nie jest zamiatana pod dywan”; zamiast w ramach debat nad budżetem spierać się o miliard lud dwa, porozmawiajmy o tym, jak zwalczyć raje podatkowe - powiedział dziś premier Mateusz Morawiecki.

35 redakcji z krajów Unii Europejskiej opublikowało we wtorek wyniki śledztw dziennikarskich przeprowadzonych w ramach projektu „Grand Theft Europe” dotyczącego wyłudzania VAT. Podkreśla się, że praktyki te przynoszą państwom gigantyczne straty. Uczestniczący w projekcie francuski dziennik „Liberation” informuje, że dziennikarze chcieli „wydobyć na światło dziennie” ogromne oszustwa „karuzeli podatkowej”, w wyniku których każdego roku z budżetów państw UE znika 50 mld euro z podatku VAT.

O te informacje był pytany w czwartek przez Polsat News premier Morawiecki, który bierze tego dnia udział w nieformalnym szczycie UE w Rumunii.

„Coraz częściej premierzy, prezydenci państw UE pytają mnie właśnie o to, jak zrobiliśmy to, że to uszczelnienie nastąpiło tak szybko i jest takie skuteczne - z poziomu 125 do 175 mld zł - i mogliśmy przeznaczyć te środki na cele społeczne i na cele rozwojowe” - powiedział premier.

Wyraził satysfakcję, że kwestia wyłudzeń podatkowych „nie jest już tematem tabu, nie jest zamiatana pod dywan”. „Luka VAT, która określona została przez te redakcje na poziomie 50 mld euro rocznie, względnie, jak sama Komisja Europejska mówi, 15 mld, to są gigantyczne pieniądze. My czasami się spieramy o miliard lub dwa w ramach budżetu europejskiego, a to jest ten niezauważany przez nikogo +słoń w pokoju+ - on jest a nikt go jak gdyby nie widzi” - zaznaczył Morawiecki.

„No nie. My głośno krzyczymy: zamiast rozmawiać o tym, że tutaj brakuje pół miliarda a tu dwa miliardy, porozmawiajmy o tym, jak w rzeczywisty sposób zwalczyć raje podatkowe, czyli te jurysdykcje, które okradają nas z należnych nam dochodów podatkowych, względnie właśnie walczyć z mafiami VAT-owskimi” - podkreślił szef rządu. Wyraził satysfakcję, że „problem, o którym Polska mówi głośno od kliku lat, został zauważony”.

Premier dodał, że „jeden wielkich banków w Zachodniej Europie, jak się wydaje, uczestniczył w gigantycznym praniu brudnych pieniędzy na kwotę ok 200 mld euro”. „To jest coś niebywałego, że my zbyt spokojnie przechodzimy do porządku dzienne nad tak ważną prawą. Proszę sobie wyobrazić, gdyby ten bank był w Czechach, na Węgrzech albo w Polsce, jaka byłaby awantura od Lizbony po rzekę Bug” - powiedział szef rządu.

W ostatnim czasie ujawnione zostały liczne przypadki podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę - m.in. w 2018 roku przez estoński oddział Danske Bank (ok. 200 mld euro podejrzanych aktywów, w tym związanych z Rosją czy niektórymi byłymi republikami radzieckimi), a w lutym 2019 roku także przez szwedzki Swedbank.

PAP/ as/