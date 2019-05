Targi pracy w Londynie kierowane do Polaków

Oferta targów pracy w Londynie skierowana jest głównie do najmłodszego pokolenia emigracyjnego Polaków z Wielkiej Brytanii - powiedziała szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz. To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane poza naszym krajem - dodała.

„W targach, które odbędą się w najbliższą niedzielę będzie uczestniczyć ok. 30 wystawców, którzy przedstawią swoje oferty pracy” - wskazała minister przedsiębiorczości i technologii. „Spodziewamy się około 1 tysiąca uczestników. To pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane poza Polską, pierwsze w Wielkiej Brytanii” - podkreśliła Emilewicz.

Będą to, jak powiedziała, firmy z różnych branż: farmaceutycznej, bankowej, ubezpieczeniowej, budowlanej, sektora wysokiej inżynierii, przemysłu bateryjnego.

„Mamy spółki Skarbu Państwa, ale także mniejsze firmy i inwestorów zagranicznych, którzy są dzisiaj w Polsce i szukają pracowników. Ale będzie z nami także Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. A zatem będziemy oferować może nieco mniej płatne miejsca pracy, ale na pewno bardzo prestiżowe” - podkreśliła.

Wśród nich są: Orlen, Budimex, Polpharma, Adamed, Asseco, Credit Suisse, Goldman Sachs, Johnson&Johnson czy LG Chem. W imprezie mają też wziąć udział instytucje związane z krajowym rynkiem pracy.

Minister zaznaczyła, że wydarzenie adresowane jest do największej polskiej diaspory żyjącej poza Polską na terenie Unii Europejskiej. „Ponad dwa miliony naszych rodaków stanowi drugą pod względem liczebności mniejszość na terenie Wielkiej Brytanii” - przypomniała.

Według Emilewicz to dobry moment na zorganizowanie tego typu targów, bo na polskim rynku mamy rekordowo niskie bezrobocie, a pracodawcy szukają pracowników. „Oferta skierowana jest pewnie w większości do najmłodszego pokolenia emigracyjnego. Tego, które albo pojechało do Wielkiej Brytanii na studia, albo są to dzieci tych, którzy wyjechali tam w latach 90. i nie bardzo orientują się, jaka jest dzisiaj kondycja polskiej gospodarki, jakie oferty pracy są dla nich dostępne” - tłumaczyła.

Targi w Londynie przygotowało MPiT wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbędą się one w londyńskim Queen Elizabeth II Centre, będzie im towarzyszyć część konferencyjna - w panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele firm oraz instytucji państwowych.

