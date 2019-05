EKG: Nowy budżet UE proporcjonalny do wyzwań

Polska chce, by nowy budżet Unii Europejskiej był proporcjonalny do wyzwań przed nią stojących - powiedział szef MIiR Jerzy Kwieciński. Dodał, że Polska widzi potrzebę lepszej współpracy m.in. krajów centralnej i wschodniej części Europy z południem.

Uczestniczący w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach minister inwestycji i rozwoju przypomniał, że wśród nowych priorytetów Unii Europejskiej są kwestie polityki klimatycznej, bezpieczeństwa i migracji - popierane przez Polskę i ujęte w obecnej propozycji nowego unijnego budżetu.

Nie kwestionujemy tego, ale równocześnie od paru lat lobbujemy o utrzymanie dwóch największych i najważniejszych wehikułów finansowych dla Unii Europejskiej, czyli polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Te priorytety pozostaną, będą finansowane i nadal pozostaną dużymi, ale nie chcielibyśmy, aby finansowanie nowych priorytetów odbywało się kosztem tych dwóch” - zastrzegł minister. My wskazujemy, że wydatki w UE ponoszone w ramach wspólnego budżetu są naprawdę bardzo małe - to jest w tej chwili ok. 1 proc. dochodu narodowego brutto i ok. 2 proc. wydatków publicznych w całej UE. Więc one są tak naprawdę nieproporcjonalne do wyzwań, jak również do ustalonych przez UE priorytetów” - wyjaśnił Kwieciński.

Zapewnił, że będzie to przedmiotem dalszych rozmów.

Kluczowe będą na pewno rozmowy na poziomie politycznym, na poziomie szefów rządów, bo to ostatecznie szefowie rządów będą podejmowali decyzje o przyszłym budżecie UE. Chcielibyśmy, żeby budżet unijny był proporcjonalny do wyzwań i do celów, które sobie Unia Europejska stawia - zaakcentował.

Kwieciński wskazał, że sojusznikami Polski w tych rozmowach są przede wszystkim kraje najmocniej korzystające z unijnych polityk.

Ale, żeby się dogadać, musimy znaleźć zwolenników tych rozwiązań wśród najważniejszych decydentów w Unii Europejskiej, czyli w Niemczech i Francji - i przekonać tych, którzy są najbardziej sceptyczni, jeśli chodzi o podniesienie wydatków. Musimy rozmawiać z płatnikami netto, mam na myśli kraje Beneluxu, kraje północnej Europy - zaznaczył.

Zdaniem szefa MIiR źle się stało, że ubiegłoroczna propozycja projektu budżetu przedstawiona przez Komisję Europejską postawiła kraje Europy Środkowej i Wschodniej „na przeciwnej stronie” wobec krajów południa kontynentu - wskutek relatywnego zwiększenia wsparcia tamtej części UE kosztem jej młodszych stażem członków.

Nasze kraje mają na celu, aby Unia Europejska rosła, aby zapewnić Unii Europejskiej wzrost gospodarczy. Problemy, które mamy, są trochę innej natury. My nadal doganiamy, natomiast kraje południa tak naprawdę walczą nadal z konsekwencjami ostatniego spowolnienia gospodarczego. Wydaje mi się, że współpracując, razem, moglibyśmy jedne i drugie problemy rozwiązać - uznał minister. Potrzebna nam jest lepsza współpraca. I taką współpracę, jeżeli chodzi o rozmowy na przyszłą perspektywę, chcemy propagować. Czynimy to już, jako Polska, poprzez bezpośrednie rozmowy. Ostatnio rozmawiałem i z Grekami i z Portugalczykami, również z Włochami. Staramy się intensywnie rozmawiać, aby rozwiązania na przyszłą perspektywę były jak najlepsze dla Polski - zadeklarował.

Wskazał, że wyzwania na najbliższe tygodnie wiążą się m.in. z wyborami do Parlamentu Europejskiego. „Powinniśmy ten czas jak najlepiej wykorzystać, aby jak najwięcej powiedzieć społeczeństwu o tym, co robimy na poziomie europejskim; również co dzieje się w polityce spójności” - ocenił Kwieciński.

Zapewnił, że nieustannie trwają negocjacje kształtu przyszłej perspektywy finansowej, czyli konkretnych zapisów, które znajdą się w dotyczących jej rozporządzeniach.

Chodzi o politykę spójności, ale też inne instrumenty, które są dla nas ważne, jak rozporządzenie o instrumencie Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF), czy rozporządzenie o instrumencie InvestEU, który będzie następcą Planu Junckera i Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych” - wyjaśnił szef MIiR. Rozmawiamy też o inicjatywach, które dotyczą naszego regionu: Grupy Wyszehradzkiej czy Trójmorza - dodał.

W ocenie Kwiecińskiego bieżące wyzwania stojące przed UE są „silnie brane pod uwagę” w negocjacjach budżetowych.

Polityka spójności uwzględnia te nowe priorytety. Mam tu na myśli szczególnie politykę związaną z innowacjami i politykę klimatyczną, które mają swoje silne odzwierciedlenie w obecnej perspektywie finansowej - i będą miały w kolejnej - powiedział szef MIiR. Inną kwestią będą bezpieczeństwo i migracje, ponieważ te priorytety będą miały swoje nowe silne finansowe wsparcie w budżecie unijnym, ale nam też zależy, aby różne polityki w Unii Europejskiej współpracowały ze sobą - podkreślił.

