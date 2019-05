EKG: PERN podwoi nakłady inwestycyjne

PERN planuje istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w 2019 roku, w porównaniu do lat poprzednich, poinformował wiceprezes spółki ds. finansowych Mateusz Wodejko.

Plany na 2019 rok to ponad 500 mln zł oraz blisko 100 mln zł na prace remontowe” - powiedział Wodejko w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2018, kiedy wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła ok. 230 mln zł. A już wtedy był to znaczący wzrost w porównaniu do roku 2017” - dodał.

Łącznie Grupa PERN chce wydać na inwestycje ok. 2,7 mld zł w latach 2018-2022. Wśród najważniejszych projektów inwestycyjnych spółki jest rozbudowa Terminalu Naftowego w Gdańsku, budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego, budowa ok. 350 tys. m3 nowych pojemności magazynowych na paliwa oraz 200 tys. m3 pojemności magazynowych na ropę, a także przedłużenie rurociągu paliwowego z Boronowa do Trzebini, czyli o blisko 100 km.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.