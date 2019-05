EKG: Branża budowlana może być spokojna

Dzięki planowanym wielomiliardowym inwestycjom w infrastrukturze, branża budowlana w Polsce może być spokojna o realizację planów biznesowych; czas niepewności się skończył - ocenił we wtorek w Katowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Polska dzisiaj - można powiedzieć - jest jednym wielkim placem budowy, w który wpisuje się także konieczność utrzymania komunikacji kolejowej, samochodowej, lotniczej ze wszystkimi potrzebami, które przede wszystkim zapewniają płynność i bezpieczeństwo ruchu” - powiedział szef resortu infrastruktury, który podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach był jednym z gości panelu poświęconego inwestycjom infrastrukturalnym..

szeroko pojęta branża budowlana, która zajmuje się inwestycjami infrastrukturalnymi - i producenci, i wykonawcy, i projektanci, i firmy nadzoru - mogą być pewni, że w Polsce będą mogły realizować swoje plany biznesowe - zapewnił minister.

Według niego, nie będzie takiej sytuacji, jak na początku 2016 r., kiedy firmy budowlane zabiegały o zamówienia, zapowiadały zwolnienia grupowe i zamykanie działalności. „W najbliższym przewidywalnym czasie to się już nie wydarzy po raz kolejny” - podkreślił.

Adamczyk poinformował, że jest już przygotowana dokumentacja techniczna inwestycji infrastrukturalnych i można ją „w każdym momencie położyć na stole i absorbować każdą ilość środków w sytuacji oczywiście, kiedy będziemy mieli również partnerów do ich realizacji”. „Na mamy pustych teczek, nie mamy pustych szaf” - oświadczył. Jak dodał, rząd wraz z partnerami szuka sposobu na to, by realizacja inwestycji była opłacalna dla wszystkich.

Jestem przekonany, że czas niepewności się skończył. Oczywiście nigdy nie ma tego komfortu biznesowego, żebyśmy mogli zapewnić siebie i naszych partnerów, że wszystko będzie układało się idealnie przez najbliższe lata, ale na pewno nie mamy takich ostrych zakrętów i wiraży, jak jeszcze przed trzema laty - podkreślił Adamczyk.

W swoim wystąpieniu szef MI przypomniał o najważniejszych inwestycjach. Jedną z nich jest Krajowy Program Kolejowy, który będzie kosztował 70 mld zł - kilka miesięcy temu rząd zdecydował o zwiększeniu wydatków zaplanowanych na ten cel o 3,2 mld zł. Adamczyk wskazał, że te inwestycje „pozwolą nam zupełnie inaczej spojrzeć na transport kolejowy w Polsce”.

To nowoczesne systemy zarządzania ruchem, nowoczesne systemy bezpieczeństwa. To polska kolej nowoczesna, gwarantująca bezpieczeństwo, komfort i przewidywalność podróży i przewidywalność transportu kolejowego - mówił.

Jak dodał, 135 mld zł pochłonie Program Budowy Dróg Krajowych, za który odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Drogowa sieć komunikacyjna, która dzięki temu powstanie pozwoli konkurować Polsce z państwami „starej” Unii Europejskiej - uważa minister.

To nie tylko te odcinki drogowe, które ostatnio są niezmiernie +modne+, albo często przebijają się w przestrzeni debaty publicznej i medialnej, jak Via Carpatia czy Via Baltica - powiedział Adamczyk i dodał, że chodzi o wiele odcinków dróg ekspresowych, nowych węzłów komunikacyjnych. To nie tylko Łódź, o której dziś mówimy, że jest takim centralnym miejscem komunikacyjnym naszego kraju. Niebawem , mam nadzieję, że będzie to 2025 r., takim węzłem komunikacyjnym będzie Ełk, Biała Podlaska, Rzeszów z krzyżującymi się Via Carpatią i autostradą A4 - wskazał.

Adamczyk przekonywał, że węzły komunikacyjne będą „silnikami rozwoju” dla regionów.

Tworzymy ruszt komunikacyjny sieci drogowej, kolejowej i na to nie możemy nie nałożyć tego rusztu komunikacyjnego sieci kolejowej Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział Adamczyk przypominając, że pełnomocnik rządu ds. budowy CPK Mikołaj Wild przedstawił już plan szlaków kolejowych, które umożliwią dojazd do CPK. Adamczyk ocenił, ze sama budowa nowego dużego portu lotniczego to duże wyzwanie, ale równie ważne jest stworzenie nowego układu w komunikacji kolejowej i drogowej. Takie wyzwania pragniemy zrealizować i bardzo cieszę się, że te wyzwania realizujemy z naszymi partnerami Jesteśmy współodpowiedzialni za projekt od momentu rozpoczęcia jego realizacji do momentu eksploatacji i w czasie eksploatacji - zaznaczył.

Adamczyk wspomniał też o Funduszu Dróg Samorządowych. Na tego rodzaju inwestycje drogowe ma zostać przeznaczone w najbliższych 10 latach 36 mld zł.

