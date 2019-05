Komisja VAT: Dziś kolejny świadek

Komisja śledcza ds. VAT przesłucha w środę byłego stałego doradcę Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” Karola Jene. „Chcemy m.in. sprawdzić, jaki był jego udział w posiedzeniach Rady Ministrów” - poinformował wiceszef komisji Kazimierz Smoliński (PiS).

„Interesuje mnie np. jaki Karol Jene miał wpływ na zmiany prawne, które umożliwiły działalność przestępczą mafiom vatowskim” - powiedział Smoliński.

To już drugi termin jaki komisja wyznaczyła temu świadkowi. Na pierwszy - 4 kwietnia br. - Jene nie stawił się.

Komisja „Przyjazne Państwo”, w której Jene był ekspertem została powołana pod koniec 2007 roku i funkcjonowała do końca VI kadencji Sejmu, czyli do 2011 roku. Jej pierwszym szefem był Janusz Palikot, wówczas poseł PO, a Jene był jego bliskim współpracownikiem. W kolejnej kadencji (2011-15) Jene był dyrektorem klubu parlamentarnego ugrupowania Ruch Palikota.

Do tej pory komisja śledcza ds. VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Jako pierwszy, we wrześniu ub. roku, zeznawał były wiceminister finansów latach 1992-96 Witold Modzelewski, natomiast jako ostatnia - we wtorek - była premier i była marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Z jej zeznań wynikało m.in., że na decyzje związane z podatkami i finansami państwa wpływ miał były minister finansów Mateusz Szczurek, który - jak wynika z harmonogramu prac komisji - będzie zeznawał w najbliższy czwartek.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

