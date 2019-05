UOKiK: Zmowa na rynku suplementów diety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie zmowy na rynku suplementów diety. Postępowanie wszczęto przeciwko firmie Solgar Polska. Postawiono również zarzuty jej dwóm menadżerom - poinformował w środę UOKiK.

UOKiK zwraca szczególną uwagę na ochronę konkurencji na dynamicznie rozwijających się rynkach, takich jak suplementów diety. Wszczęliśmy postępowanie przeciwko Solgar Polska. Postawiliśmy również zarzuty dwóm menadżerom z tej firmy, którzy mogli być bezpośrednio odpowiedzialni za kwestionowane ustalenia - poinformował cytowany w komunikacie przekazanym PAP w środę wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Podano w nim, że Solgar Polska to dystrybutor suplementów diety, m.in. witamin, ziół i mikroelementów wytwarzanych przez amerykańską spółkę Solgar. Sprzedawane są one zarówno w sklepach stacjonarnych, głównie w aptekach, jak i przez internet.

Urząd przeprowadził przeszukanie w siedzibie firmy i zdobył dowody, m.in. korespondencję mailową, że przedsiębiorca mógł ustalać ze swoim kontrahentami - sprzedawcami detalicznymi - stosowanie minimalnych cen odsprzedaży suplementów diety. W efekcie mogło dojść do sytuacji, że konsumenci nie mogli kupić tych produktów taniej niż cena ustalona odgórnie - czytamy.

Według UOKiK niedozwolona praktyka mogła rozpocząć się w 2010 r. „Solgar Polska monitorowała stosowanie ustalonych cen i interweniowała, jeżeli suplementy były sprzedawane taniej. Początkowo przedstawiciele spółki wzywali do zmiany stawek, następnie mogli odebrać możliwość zamawiania suplementów na preferencyjnych warunkach, a w niektórych przypadkach mogło również dochodzić do wypowiedzenia umowy o współpracę. Urząd ma również informacje, że sami detaliści obserwowali wzajemnie swoje stawki i informowali Solgar Polska, jeżeli któryś z nich stosował niższe” - podano w komunikacie.

Cytowany w nim prezes UOKiK Marek Niechciał przypomina, że prawo antymonopolowe zakazuje ustalania minimalnych lub sztywnych cen odsprzedaży produktów przez przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu, np. producent-hurtownik czy dystrybutor-sprzedawca. Jednocześnie zaznacza, że dozwolone jest wprawdzie sugerowanie cen, ale sprzedawcy muszą mieć swobodę kształtowania własnej polityki cenowej.

W przypadku Solgar Polska mogło być jednak inaczej. Ceny mogły być sugerowane jedynie na papierze, a w rzeczywistości detaliści nie mogli sprzedawać suplementów taniej - poinformował Niechciał.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, a menadżerom zaangażowanym w naruszenie - kara do 2 mln zł. Z uwagi na to, że praktyka mogła mieć wpływ na handel między krajami UE urząd prowadzi postępowanie zarówno w związku ze złamaniem przepisów polskich, jak i unijnych.

UOKiK, powołując się na Raport Cheers „Nawyki żywieniowe Polaków 2018” podaje, że ponad 70 proc. Polaków zażywa suplementy diety, a ponad 50 proc. sięga po nie codziennie.

W ubiegłym roku wartość tego rynku suplementów diety przekroczyła 4,5 mld zł, a w 2020 r. ma osiągnąć 5 mld zł.

SzSz(PAP)