Szczurek: Nie było klimatu do szybkich zmian w prawie

Nie było klimatu do „strzelania z biodra” zmianami prawa, które wprowadzają nowe obowiązki wobec podatnika - powiedział przed komisją śledczą ds. VAT b. minister finansów Mateusz Szczurek. Dodał, że ściąganie podatków jest kluczowym działaniem rządu, ale nie jedynym priorytetem.

Komisja śledcza ds. VAT przesłuchuje byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Szczurek funkcję szefa resortu finansów pełnił od 2013 do 2015 roku. Za jego kadencji wprowadzono odwrócony VAT na kilka rodzajów towarów, między innymi na stal i elektronikę.

Szczurek na początku przesłuchania wygłosił swobodne oświadczenie.

Dodał, że przykładem może być tutaj domniemanie uczciwości podatnika, dbałość o płynność firm w kryzysie czy m.in. ułatwień dla zaufanego podatnika czy szybszych zwrotów podatków.

Szczurek podkreślał także, że „uszczelnianie systemu podatkowego jest bardzo ważną funkcją rządu”.

Ściąganie podatków jest jednym z kluczowych działań Ministerstwa Finansów i rządu i bez tego nie ma sprawnego państwa, ale jednocześnie nie jest to jedyny priorytet, on nie powinien być jedynym priorytetem - mówił.

Zaznaczył, że ułatwianie działalności gospodarczej było jednym z priorytetów rządów, w których był ministrem. Przypomniał, że rządy PO-PSL rozpoczynały się w sytuacji, kiedy Polska w rankingu łatwości płacenia podatków zajmowała w 2007 r. 142 miejsce, a w 2015 r. Polska przesunęła się na 47 miejsce.

Dodał, że po 2015 r. priorytety się zmieniły i Polska spadła w tym rankingu na 69 miejsce w 2017 r.

Mówiąc o propozycjach uszczelniających system VAT wskazał m.in. na Centralny Rejestr Faktur, system online dla kas rejestrujących i rozszerzenie wglądów w rachunki bankowe.

Dodał, że z tych propozycji jedynie rozszerzony wgląd w rachunki bankowe został wprowadzony w tej kadencji parlamentu.

Odnosząc się do krótkoterminowych rozwiązań uszczelniających Szczurek powiedział: Nie było klimatu do „strzelania z biodra” ad hoc zmianami prawa, które ograniczają, wprowadzają nowe obowiązki wobec podatnika, ograniczają swobodę działalności gospodarczej, bez założeń i konsultacji prowadzonych porządnie.

Nieprawidłowości w sferze VAT to nie są tylko przestępstwa - to są także oszustwa podatkowe, szara strefa, cały ten obszar, który jest niestety ciągle jeszcze powszechny, a który nie jest związany z mafiami VAT-owskimi, ale jest związany z takim codziennym niepłaceniem podatków i uchyleniem się od obowiązków obywatelskich przez zwykłych obywateli - mówił. - Większość luki VAT-owskiej to nie są takie grube przestępstwa, ale to są oszustwa podatkowe czy małe niepłacenie podatków, które dalej sumuje się do ogromnych kwot - dodał.