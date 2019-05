Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Główne giełdowe indeksy zakończyły poniedziałkową sesję na minusach. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół Tauron, CCC i PGNiG

WIG20 spadł w poniedziałek o 0,4 proc. do 2.175,51 pkt., WIG zniżkował 0,4 proc. do 56.317,39 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,5 proc. do 3.874,83 pkt., a sWIG80 stracił 0,6 proc. do 11.551,33 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 560 mln zł, z czego 485 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.15 niemiecki indeks DAX traci 1,4 proc., a S&P500 zniżkuje 0,5 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Tauron - spadek o 4,1 proc., CCC - o 3,7 proc. i PGNiG - o 2,7 proc.

Kurs Tauronu ustanowił minimum historyczne i stracił ok. 32 proc. od tegorocznego maksimum z lutego.

Jak poinformował w poniedziałek Dziennik Gazeta Prawna, Tauron chce odstąpić kopalnię Janina Węglokoksowi, a biznes ciepłowniczy - PGE.

Zdaniem analityków Ipopema Securities, cytowanych przez agencję Bloomberg, sprzedaż kopalni Janina za 1 mld zł byłaby „wyjątkowo pozytywna”, a ponadto sprzedaż biznesu ciepłowniczego za 1 mld zł przy szacunkach zysku EBITDA tego segmentu za 2018 rok w wysokości 180-190 mln zł, dałoby wyższy mnożnik EV/EBITDA ewentualnej transakcji - 5,2-5,5 x - niż wynosi wycena giełdowa Tauronu na bazie prognozy na 2019 rok - 4,5 x.

Kurs akcji CCC w poniedziałek pogłębiał spadki - od tegorocznego maksimum z początku kwietnia stracił ok. 36 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska - o 4,3 proc., Play - o 3,2 proc. i Santander Bank Polska - o 3,0 proc.

PAP, mw