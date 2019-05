Glapiński: Dzisiaj notujemy polski cud gospodarczy

W związku z Brexitem w ostatnim czasie rośnie brutalna presja na wejście Polski do systemu ERM2, który przygotowuje do przyjęcia strefy euro. Wejście do ERM2, o czym wielu Polaków nie wie, może nastąpić bez zmiany konstytucji, a więc tylko decyzją ministra finansów i Rady Polityki Pieniężnej – mówił prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji poświęconej przyjęciu wspólnej waluty. – Nie ulegnijmy tej presji, wywieranej przez zewnętrzne siły, których celem jest ustalenie spraw polskich wedle innych niż polskich interesów! – apelował.

Jego zdaniem, naciski są tak silne, że zdecydował się na bezprecedensowy krok.

Składam deklarację, że dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejdzie do systemu ERM2, a także nie przyjmie euro – powiedział Glapiński. – Robię to ze świadomością, że ta deklaracja może zwiększyć ataki na moją osobę – dodał. W wystąpieniu, które poprzedziło tę deklarację, prezes NBP powiedział, że nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby w Polsce obecnie przyjmować euro. W Polsce nie było nadmiernego przyspieszenia wzrostu i nie było recesji. Polski wzrost PKB nie jest wzrostem na kredyt, inflację mamy na niskim poziomie, akcja kredytowa rośnie w umiarkowanym tempie, mamy też nadwyżkę w handlu zagranicznym. System bankowy funkcjonuje efektywnie i jest w lepszym stanie w niż w wielu krajach strefy euro, a dług publiczny i prywatny jest przeciętnie dwukrotnie niższy niż w strefie euro – wymieniał prezes NBP.

Jak wyjaśniał, mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie, którego przyczyny – zaznaczył – są poza polityką pieniężną, ale to polityka pieniężna, możliwa dzięki posiadaniu własnej waluty, pozwala na utrzymanie stabilnego i zrównoważonego tempa wzrostu. To może zostać zaprzepaszczone, jeśli Polska przyjmie euro.

Większość korzyści, którymi zachęcano do przyjęcia euro, się nie zmaterializowała. Nie doszło do przyspieszenia konwergencji między krajami – przeciwnie, zróżnicowanie wzrosło. Nie ma dowodów na wzrost handlu, a to właśnie handel miał być głównym kanałem pozytywnego wpływu na strefę euro – mówił Glapiński. – W mniejszych gospodarkach doszło do zahamowania tempa wzrostu PKB, a nawet jego spadku. To efekt grzechu pierworodnego strefy euro – że weszły do niej gospodarki o bardzo odmiennym charakterze. Przed kryzysem stopy procentowe w strefie były niskie, bo były dostosowane do trzech największych jej członków – Włoch, Niemiec i Francji. Nie były dostosowane do mniejszych, ale szybciej rozwijających się krajów, takich jak Hiszpania, Grecja czy Portugalii – mówił Glapiński.

Efektem był wzrost gospodarczy, finansowany tanim kredytem, który doprowadził do przegrzania gospodarek i do utraty konkurencyjności.

Wybuchł kryzys, który został zaostrzony przez brak możliwości samodzielnego kształtowania polityku pieniężnej przez dotknięte nim kraje, co skutkowało koniecznością cięcia wydatków i wzrostem bezrobocia. Aby kraje dotknięte kryzysem mogły spłacać długi, musiały wypracowywać nadwyżki, co doprowadziło do zabójczej presji deflacyjnej.

Nadal – zwrócił uwagę prezes NBP – w krajach Południa Europy są problemy, mimo upływu 10 lat od kryzysu, a wypłacalność tych krajów nie wydaje się obecnie zagrożona tylko dzięki dobrej koniunkturze na świecie, ujemnym stopom procentowym w strefie euro oraz polityce luzowania ilościowego. > Czystą mrzonką jest twierdzenie, że ryzyka związane z przyjęciem euro dałoby się ograniczyć dzięki dobrej polityce fiskalnej i makroostrożnościowej.

Pokazuje to przykład Finlandii, kraju, który przez lata prowadził bardzo rozważną politykę gospodarczą – mówił Glapiński.

W ostatnich latach kraj ten został dotknięty przez wiele szoków asymetrycznych, w tym ze spadkiem udziału Nokii w rynku telefonów na świecie. Nie mógł sobie z tymi szokami poradzić, więc został zmuszony do przyjęcia polityki, której efektem jest wyższe bezrobocie i niższe tempo wzrostu płac – mówił.

Najlepszym dowodem na to, że brakuje ekonomicznych argumentów za przyjęciem euro, jest twierdzenie, że pozwoli nam to na pozyskiwaniu pieniędzy unijnych w tej części, w jakiej będą one przeznaczane dla krajów strefy euro.

Nie ma pewności, czy powstanie takich mechanizm, który będzie transferował środki wyłącznie do krajów strefy euro, a nawet jeśli powstanie, to wszystko wskazuje, że będzie on śladowy. Poza tym geneza dyskusji o zwiększonych wydatkach na strefę euro ma genezę w jej kryzysie. Gdyby taki mechanizm redystrybucji by powstał, to jako zrównoważona gospodarka nie korzystalibyśmy z niego, chyba że w kryzysie – mówił Glapiński.

Innym argumentem jest zwiększenie wpływu politycznego i większe bezpieczeństwo.

Wiele krajów strefy euro przekonało się, że jest inaczej. Wskutek kryzysu stali zależni od wierzycieli, a to nie poprawiło ich pozycji politycznej. Co do bezpieczeństwa – mówił Glapiński – to zależy ono od siły gospodarki i od sił zbrojnych. W zakresie gospodarki powinniśmy się skupić na umacnianiu fundamentów stabilności naszej gospodarki a nie na działaniach, które tę stabilność naruszają – dodawał.

Prezes NBP szczególnie przestrzegał przed pomysłem, który zakłada wstąpienie do systemu ERM2. Chodzi o to, że przed przyjęciem wspólnej waluty kraj musi przebywać przez 2 lat w systemie, w którym wartość wahań jego waluty jest bardzo ograniczona w stosunku do euro. To oznacza, że musi pilnować kursu waluty, a czasem i bronić go, używając do tego celu własnych rezerw dewizowych. Faktycznie więc oznacza to związanie waluty z euro w sposób stały, ale jednocześnie narażenie się na ataki spekulacyjne.