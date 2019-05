Bułgaria też ma dość kaprysów Gazpromu

Serbowie nie palą się do wyrażenia zgody na to, by rura z rosyjskim gazem przebiegała przez ich kraj. - Do czasu zakończenia rozmów Bułgarii i Komisji Europejskiej Serbia również będzie zmuszona odłożyć rozpoczęcie budowy gazociągu South Stream - oświadczyła serbska wicepremier i minister budownictwa, transportu i infrastruktury Zorana Mihajlović.