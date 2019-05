Impulsy wyjadą na włoskie tory

Pociąg elektryczny Impuls 2, wyprodukowany przez nowosądecki Newag, otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na liniach kolejowych we Włoszech. Zgodnie z podpisanym wcześniej kontraktem polski producent dostarczy do Włoch 11 pojazdów tego typu.

Jak poinformował Newag w poniedziałek, dopuszczenie do eksploatacji, umożliwiające wykorzystywanie pojazdu na wszystkich zelektryfikowanych liniach RFI oraz liniach FSE we Włoszech, wydała tamtejsza Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Kolejowego ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) po przeprowadzeniu serii testów i badań.

Trójczłonowy pojazd Impuls 2 36Web jest pierwszym polskim Elektrycznym Zespołem Trakcyjnym (EZT), który otrzymał zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Europy Zachodniej - podkreślono w komunikacie.

Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2015 r. z włoskim przewoźnikiem Ferrovie del Sud Est (FSE) z siedzibą w Bari nowosądecki producent zobowiązał się dostarczyć zamawiającemu pięć trójczłonowych Impulsów 2 oraz - w ramach opcji - kolejnych sześć pojazdów. Zamówienie na pociągi objęte opcją zostało złożone w grudniu 2018 r.

EZT Impuls 2 jest sztandarowym produktem nowosądeckiej firmy, wywodzącym się z rodziny pojazdów Impuls pierwszej serii. Wyróżnia się funkcjonalnością oraz zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Projektując pociąg konstruktorzy szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo. Specjalnie zaprojektowany pulpit rozbudowany dookoła fotela maszynisty pozwala na dostrzeżenie obiektów znajdujących się w bliskiej odległości od czoła pojazdu. Prędkość eksploatacyjna Impulsów wynosi 160 km/h.

Wersja trójczłonowa dla włoskiego odbiorcy ma blisko 60 metrów długości. Jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych; przedziały pasażerskie i kabinę maszynisty wyposażono w klimatyzację, zastosowano system informacji pasażerskiej oraz system monitoringu GPS.

Kontrakt z przewoźnikiem obsługującym region Bari nie jest pierwszym zamówieniem Newagu z Włoch - spółka dostarczyła wąskotorowe, dwuczłonowe pociągi spalinowe typu Vulcano do obsługi szlaków wokół wulkanu Etna na Sycylii.

SzSz(PAP)