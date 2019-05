Jest projekt E-taryfy dla elektromobilności

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) złożyło do Ministerstwa Energii projekt rozporządzenia, który ma na celu utworzenie specjalnej E-taryfy dla elektromobilności, a w konsekwencji zniesienie poważnej bariery dla rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, podało PSPA.

Chodzi o projekt w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Ma on zlikwidować problem, jaki dzisiaj stanowią wysokie opłaty dystrybucyjne stałe, dotkliwie obciążające operatorów infrastruktury ładowania, wynika z komunikatu.

PSPA przeprowadziło szerokie konsultacje branżowe projektu z kluczowymi podmiotami polskiego sektora elektromobilności, zaangażowanymi w budowę infrastruktury ładowania (80 proc. ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce należy do przedsiębiorstw zrzeszonych w PSPA). Koncepcja była także prezentowana na rządowym Komitecie Sterującym Programu Elektromobilność oraz na spotkaniu branżowym w Brukseli, zorganizowanym przez The European Association for Electromobility (AVERE), podano.

Zdaniem PSPA, aby przyspieszyć wzrost sektora zrównoważonego transportu, konieczne jest wprowadzenie zmian do polskiego porządku prawnego. W przypadku szybkich ładowarek na prąd stały (DC) o mocy 50 kW, niezbędnych do poruszania się pojazdami elektrycznymi na dłuższych trasach, opłaty stałe dystrybucyjne wynoszą obecnie ok. 1 000 zł miesięcznie. Co istotne, operatorzy sieci stacji ładowania w Polsce ponoszą wyższe koszty utrzymania infrastruktury w porównaniu do podmiotów prowadzących podobną działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej, podkreśla organizacja.

Z analiz PSPA wynika, że przy obecnej strukturze taryf, usługi ładowania w Polsce są bardzo drogie, nawet w porównaniu do znacznie zamożniejszych krajów Unii Europejskiej (np. Francji i Holandii). Ten stan rzeczy hamuje rozwój rynku, negatywnie wpływając na zainteresowanie samochodami elektrycznymi wśród potencjalnych nabywców.

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie specjalnej Taryfy E, pozbawionej opłaty dystrybucyjnej stałej przy trzykrotnie wyższych opłatach zmiennych dystrybucyjnych. Jej wdrożenie pozwoliłoby wyeliminować nadmierne obciążenie operatorów sieci stacji ładowania opłatami dystrybucyjnymi - przekonuje dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.

Proponowana Taryfa E, poprzez powiązanie opłat dystrybucyjnych jedynie z wolumenem energii, pozwoli na dopasowanie profilu płatności za usługi dystrybucyjne do dynamiki rynku pojazdów elektrycznych. W konsekwencji ma potencjał, by umożliwić przełamanie poważnej bariery dla rozwoju elektromobilności, którą są bardzo wysokie opłaty dystrybucyjne stałe za energię elektryczną, podsumowuje PSPA.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności oraz promująca zero- i niskoemisyjne technologie w transporcie.

(ISBnews)SzSz