Będą kolejne nowe wagony PKP Intercity

PKP Intercity rozszerza obecną umowę na zakup 55 nowoczesnych wagonów, którą podpisało w lutym 2018 roku z Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu. Wartość kontraktu po zamówieniu dodatkowych 26 nowych wagonów wzrosła do 697,3 mln zł.Umowa jest jednym z elementów największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

Pragniemy zapewnić Polakom podróże koleją komfortową, punktualną i bezpieczną. Każda kolejna podpisana i realizowana umowa na nowy tabor lub jego modernizację pozwala podnosić jakość usług oferowanych przez PKP Intercity. Dotychczas przewoźnik zawarł umowy z polskimi producentami na realizację zadań inwestycyjnych w ramach strategii taborowej na kwotę blisko 3 mld zł. Dziesiątki milionów pasażerów, którzy rokrocznie podróżują pociągami przewoźnika są dowodem na to, że polska kolej podąża właściwym torem – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W nowych wagonach pasażerowie skorzystają z wygodnych foteli, klimatyzacji, systemu informacji pasażerskiej oraz toalet z zamkniętym obiegiem. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego oraz indywidualne oświetlenie. Ponadto zostaną zainstalowane wzmacniacze sygnału sieci komórkowych oraz urządzenia do bezprzewodowego Internetu. Wagony te będą dostosowane do prędkości 200 km/h.

Dodatkowe wagony będą dopasowane do potrzeb różnych grup pasażerów. Do PKP Intercity trafią dwa wagony przedziałowe pierwszej klasy, dziewięć wagonów przedziałowych i dziewięć wagonów bezprzedziałowych drugiej klasy, trzy wagony bezprzedziałowe drugiej klasy, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery oraz trzy wagony przedziałowe drugiej klasy, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nieustannie podnosimy komfort podróżowania naszymi pociągami, jak również inwestujemy w lepsze dopasowanie naszego taboru do potrzeb różnych grup pasażerów. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zakupie dodatkowych nowoczesnych wagonów, w których podróżni będą mogli korzystać z licznych udogodnień – powiedział prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

Z nowoczesnych wagonów podróżni będą mogli korzystać w pociągach Express InterCity (EIC) na trasach:

· Warszawa – Kraków,

· Zakopane – Gdynia,

· Kołobrzeg/Gdynia – Bielsko-Biała,

· Kołobrzeg/Gdynia – Warszawa.

· Warszawa – Zielona Góra- Warszawa

· Warszawa - Szczecin - Warszawa

· Warszawa – Berlin – Warszawa

· Gdynia – Berlin – Gdynia

· Kraków – Berlin – Kraków

· Gdynia/Warszawa – Wiedeń – Warszawa/Gdynia.

81 nowych wagonów trafi do PKP Intercity do lutego 2022 r., a pierwsze z nich już w przyszłym roku. Po upływie 24 miesięcy od odbioru wagonów FPS H. Cegielski jest zobowiązana do wykonania przeglądów na trzecim poziomie utrzymania.

PKP Intercity realizuje obecnie największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”, którego celem jest m.in. zakup i modernizacja taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży. Na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe, PKP Intercity przeznaczy do 2023 roku około 7 mld zł.