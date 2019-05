Kurator w banku Solorza

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując swoje ustawowe uprawnienia i dążąc do wzmocnienia nadzoru nad Plus Bankiem SA („Plus Bank”), na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Plus Banku kuratora. Kuratorem ustanowiony został Wojciech Ławecki, posiadający wszelkie niezbędne kompetencje w tym zakresie, dający rękojmię wiedzy i doświadczenia – czytamy w komunikacie KNF.

Niedawno KNF podjęła decyzję o wprowadzeniu kuratora do Idea Banku. Nastąpiło to po tym, jak bank ogłosił, że w ubiegłym roku stracił 1,9 mld zł. To sprawiło, że kapitały banku spadły poniżej poziomu wymaganego przez nadzór finansowy. Wtedy KNF zdecydował o objęciu Idei dodatkowym nadzorem. Teraz na podobny ruch KNF zdecydował się w stosunku do Plus Banku.

Celem zastosowanie środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Plus Banku. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Plus Bankiem a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Plus Banku działań restrukturyzacyjnych – czytamy w komunikacie KNF.

Nadzór jednocześnie zapewnia, że wprowadzenie kuratora nie odbije się na klientach banku.

Kurator ustanowiony w Plus Banku nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Plus Bank usług na rzecz jego klientów – napisał KNF w informacji.

Większościowym udziałowcem Plus Banku jest Zygmunt Solorz, właściciel m.in. Polsatu i Polkomtelu.