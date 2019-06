Cła dla Chin wzrosną o dalsze 300 mld dolarów

Amerykański prezydent Donald Trump zagroził w czwartek nałożeniem kolejnych ceł na chińskie produkty, które - tym razem - mogą objąć dobra warte 300 mld USD. Dodał, iż jego zdaniem Pekin chce porozumienia handlowego z Waszyngtonem.

Nasze rozmowy z Chinami, wiele interesujących rzeczy się dzieje. Zobaczymy co się wydarzy… Mogę podwyższyć o kolejne co najmniej 300 miliardów USD i zrobię to we właściwym czasie - powiedział dziennikarzom Trump w Irlandii.