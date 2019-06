GAZETA BANKOWA: Rachunek sumienia i strat

Nie da się oddzielić od siebie kwestii polskich reparacji wojennych od Niemiec od uporządkowania w Polsce stosunków własnościowych oraz potencjalnych odszkodowań związanych z mieniem bezspadkowym po obywatelach państw europejskich pochodzenia żydowskiego – pisze w „Gazecie Bankowej” Jerzy Bielewicz

W 2004 roku z polecenia Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy przygotowano raport, który określił na 45,3 mld dolarów (ówcześnie 175 mld złotych) kwotę jaką powinna wypłacić Republika Federalna Niemiec za zniszczenie stolicy Polski.

We wrześniu 2017 r. w Sejmie RP powołany został „Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej”. W maju tego roku przewodniczący tego zespołu, poseł Arkadiusz Mularczyk poinformował, że gotowy raport o stratach wojennych całego kraju zostanie przedstawiony do 1 września 2019 roku, czyli dnia 80. rocznicy agresji Niemiec na Polskę, która rozpoczęła II wojnę światową. Trudno też znaleźć bardziej odpowiedni moment na postawienie sprawy roszczeń za straty wojenne na forum międzynarodowym: na tegoroczne uroczystości związane z okrągłą rocznicą zaproszono przywódców krajów NATO, Unii Europejskiej i państw Partnerstwa Wschodniego. Organizatorzy bardzo liczą na obecność i okolicznościową przemowę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Z pewnością prezydent USA nawiąże do swojej pierwszej wizyty w naszym kraju w lipcu 2017 r., podczas której wygłosił pamiętne przemówienie na placu Krasińskich upamiętniające bohaterski zryw mieszkańców Warszawy przeciw okupacji niemieckiej w 1944 roku.

Raport zespołu parlamentarnego szacuje straty w ośmiu obszarach, między innymi w nieruchomościach i infrastrukturze, w tym zniszczone budynki, mosty, drogi, szpitale, obiekty przemysłowe itd., ale też utracone zasoby złota i kruszców, skonfiskowane oraz wywiezione do Rzeszy Niemieckiej dzieła sztuki, jak również uwzględnia utratę wynagrodzeń i PKB, a także drenaż finansowy związany między innymi z wprowadzeniem na okupowanym terytorium obcej waluty o niskiej sile nabywczej. W raporcie znalazły się też liczne i szczegółowe „studia przypadków” (ang.: case study) przedstawiające skalę zniszczeń Warszawy, Nowego Sącza, Jasła czy Nowego Wiśnicza, jak również obrazujące skutki materialne i ludzkie powstałe w wyniku np. pacyfikacji Zamojszczyzny.

Według naszych nieoficjalnych informacji konkluzja raportu zawierać będzie kwotę roszczeń w stosunku do Niemiec rzędu biliona dolarów.

Raport nie uwzględnia strat wojennych poniesionych w wyniku ataku wojsk sowieckich na Polskę w dniu 17 września 1939 roku i okupacji przez ZSRR wschodniej Polski do 1941 roku. Takie straty powinny zostać oszacowane w oddzielnych badaniach przez zespół ekspertów powołany specjalnie do tego celu. (…)

Jerzy Bielewicz

