Czy Amerykanie pomogą nam w programie jądrowym ?

Minister energii Krzysztof Tchórzewski pytany w środę w Sejmie o to, czy spodziewa się przełomu w sprawie polskiego programu jądrowego po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w USA powiedział, że jest tu spora wola współpracy ze strony Stanów Zjednoczonych.

Jest spora wola Stanów Zjednoczonych, żeby współpracować z Polską w zakresie programu jądrowego. My w tej dziedzinie jesteśmy dosyć otwarci. Ja informowałem na spotkaniach ministrów energii o tym, że Polska poszukuje nie tylko technologii, ale i partnerów - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski pytany, czy spodziewa się przełomu po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych w kontekście polskiego programu energetyki jądrowej.

Chcemy technologię wraz z partnerem, który by zechciał uczestniczyć do 49 proc. w takim przedsięwzięciu jądrowym, ale w przedsięwzięciu nie jednego bloku, tylko docelowym na 20 lat, w budowie od 6 do 9 bloków jądrowych” - poinformował Tchórzewski. „Te rozmowy dotyczą szerszego grona, ale największe zainteresowanie w tej sprawie jest ze strony Stanów Zjednoczonych - dodał. Minister podkreślił, że „różnego rodzaju misje gospodarcze przyjeżdżają i sprawdzają, w jaki sposób to może być u nas realizowane”.

Taką deklarację rząd Polski złożył Komisji Europejskiej, że będziemy szli w kierunku programu jądrowego, w związku z tym, że KE notyfikowała nam pomoc publiczną i zgodziła się na to, żeby energetyka węglowa w Polsce funkcjonowała jeszcze przez dziesiątki lat - powiedział.