Polska – USA: Współpraca będzie ściślejsza

** Więzy między Polską a USA stały się silniejsze, sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek – powiedział prezydent Donald Trump na konferencji po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.”

Jak potwierdził Donald Trump, w ramach umowy militarnej Polska zapewni infrastrukturę dla 1 tys. żołnierzy. Dodał, że za bazę zapłaci polski rząd, który jako jeden z 8 członków NATO wypełnia zobowiązania sojusznicze.

Do tej pory było tak, że Amerykanie próbowali, jak to jest w Polsce, ale uznali, że to funkcjonuje i dlatego podpisaliśmy umowę o stałej obecności, realizowanej w formie rotacyjnej – powiedział Andrzej Duda.