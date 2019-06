Faktura korygująca – co musisz o niej wiedzieć?

Wystawianie faktur sprzedażowych czy kosztowych to jedna z najczęściej powtarzanych przez przedsiębiorcę czynności. Jeśli korzystasz z nowoczesnych udogodnień, wystawianie faktury masz opanowane wręcz do perfekcji. Co jednak w przypadku, kiedy wkradnie się błąd? Zobacz, co musisz wiedzieć o fakturze korygującej i nie daj się zaskoczyć!

Faktura korygująca to w zasadzie jedyna forma ingerencji w wystawiony już dokument. Wszelkie dopiski, skreślenia czy adnotacje na tego typu dokumentach są niedopuszczalne. Pamiętaj, że zawsze możesz wystawić fakturę korygującą i w ten sposób sprostować błąd.

Faktura korygująca – kiedy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się w jakim terminie może wystawić fakturę korygującą. Jak się okazuje, przepisy zaskakują nas tutaj pozytywnie. Nie ma ściśle określonego terminu co do wystawiania faktury korygującej. W praktyce warto dokonać tego jednak zaraz po odkryciu błędu w dokumencie, by zapobiec wszelkim niedociągnięciom w prowadzonej księgowości w danej firmie, zwłaszcza w sferze podatkowej. Wystawienie faktury korygującej ma na celu doprowadzenie pierwotnej faktury do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

Powody, dla których konieczne będzie wystawienie faktury korygującej są często wręcz błahe z punktu widzenia przedsiębiorcy. Dokument ten wystawiany jest bowiem m.in. w przypadku udzielenia rabatu już po wystawieniu pierwotnej faktury, pomyłka w stawce, cenie bądź kwocie, podwyższenie ceny za produkt bądź usługę czy kwestie związane ze zwrotami zaliczek bądź zwrotami towarów. Takie błędy czy zachowania wśród kontrahentów zdarzają się dość często. Warto więc już na początku swojej działalności zapoznać się ze specyfiką faktury korygującej.

Pamiętaj o formalnościach

Jeśli już wiesz jak i kiedy wystawić fakturę korygującą, skup się na formalnościach. Po pierwsze musisz wiedzieć, że fakturę korygującą traktuję się jak klasyczną fakturę. Wystawiasz ją w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia w ręce kontrahenta (nabywcy), a drugi pozostawiasz w swojej dokumentacji. Jeśli korzystasz z programu do wystawiania faktur, na pewno wśród dostępnych opcji jest możliwość wystawienia faktury korygującej. To najprostszy sposób na wygenerowanie tego typu dokumentu. Co więcej, najczęściej zajmuje to dosłownie chwilę!