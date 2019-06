Borys: Plan Morawieckiego już działa – doganiamy Europę

Z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, o planie Morawieckiego, o dobrych wynikach polskiej gospodarki i planach kapitałowych, rozmawiają Michał Karnowski („Sieci”) i Maciej Wośko („Gazeta Bankowa”).

Paweł Borys podkreśla, że powstanie PFR to ważna zmiana, która pozwoliła w końcu przedsiębiorcom korzystać z takich instrumentów, jakie funkcjonują już w Niemczech, Francji czy we Włoszech. Bliska współpraca agencji rozwojowych to przykład skutecznej walki z silosami funkcjonowania administracji – wcześniej każda instytucja działała osobno, a kompetencje często się krzyżowały, brakowało umiejętności koordynacji polityki gospodarczej. To było widoczne przez wiele lat. Udało się wdrożyć zasadniczą zmianę i stworzyć nowoczesny system polskich instytucji rozwojowych.

Prezes PFR podaje konkretne przykłady i dane, które świadczą o pracy wykonanej przez PFR. Zaznacza, że zrealizowano ponad 30 inwestycji o wartości 8 mld zł, które łącznie, uwzględniając także inne źródła ich finansowania, dają sumę ponad 24 mld zł. Ponadto instytucja wspiera liczne zespoły inwestycyjne i finansuje projekty technologiczne, mocno stawiając na innowacje.

Grupa PFR to także utworzone blisko 70 przedstawicielstw zagranicznych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czy ponad 100 tys. małych i średnich firm, które w ramach programu de minimis Banku Gospodarstwo Krajowego korzysta z ponad 40 mld zł kredytów. Paweł Borys wymienia też bardzo konkretne inwestycje. To PFR nabył Pekao, fabrykę PESA, PKL czy terminal kontenerowy DCT w Gdańsku. To także szereg projektów w samorządach, mieszkalnictwie oraz wspierających cyfryzację w ramach tzw. Polskiej Chmury Obliczeniowej wspólnie z PKO Bankiem Polskim.

W wywiadzie poruszono również kwestię wzrostu zamożności polskich rodzin. Po raz pierwszy w historii Polski przeciętne gospodarstwo domowe już prawie 1/3 dochodu ma w postaci wolnych środków po opłaceniu podatków i pokryciu bieżących wydatków, a ponad 80 proc. gospodarstw ma trwałe nadwyżki finansowe w swoim budżecie domowym – mówi Borys. Dodaje, że wzrosły również płace i spadło bezrobocie.

Jako, że to m.in. Paweł Borys jest twórcą systemu polskich Pracowniczych Planów Kapitałowych, z których już wkrótce skorzystają Polacy w rozmowie pada pytanie o lipcowy start programu. To co robi premier Mateusz Morawiecki, wprowadzając PPK i likwidując OFE, to druga najważniejsza w ostatnim 30-leciu reforma systemu emerytalnego w Polsce. Prezes PFR podkreśla, że musimy działać by nie być krajem biednych emerytów.

Paweł Borys wyjaśnia też strategię, jaką kierował się szef rządu w swoich gospodarczych planach. Zasadniczym celem planu Morawieckiego było doganianie wyżej rozwiniętych krajów europejskich. Trzy lata temu startowaliśmy z poziomu ok. 68 proc., jeżeli chodzi o dochody Polaków powyżej 72 proc. Za ostatnie trzy lata łączny średni wzrost gospodarczy w 28 krajach UE wyniósł 6,6 proc. W przypadku Polski – 13,6 proc.

Więcej na temat działań PFR w Polsce tygodniku w „Sieci”, dostępnym w sprzedaży od 17 czerwca br., także w formie e-wydania na https://www.wsieciprawdy.pl/aktualne-wydanie-sieci.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji wPolsce.pl.