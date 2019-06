Europa na potęgę odsyła imigrantów do Włoch

Więcej migrantów przybywa obecnie do Włoch z innych krajów Europy, z których są odsyłani, niż drogą morską - pisze we wtorek dziennik „La Repubblica”, przytaczając dane MSW. Wynika z nich, że co miesiąc Włochy przyjmują ok. 1000 migrantów z dziewięciu państw.

W pierwszym kwartale tego roku do Włoch odesłano 3,5 tys. migrantów, którzy przypłynęli najpierw na wybrzeża tego kraju, a potem nielegalnie przedostali się do innych państw europejskich, by tam się osiedlić.

Odsyłani są na mocy konwencji dublińskiej, zgodnie z którą migranci mają wrócić do pierwszego kraju, do którego przybyli. Migranci ci zostali przekazani stronie włoskiej przez Niemcy, Francję, Austrię, Holandię, Szwajcarię, Belgię, Szwecję, Wielką Brytanię i Luksemburg.

W tym samym czasie, od stycznia do marca obecnego roku, drogą morską przybyło z Afryki około 2 tys. migrantów. Takie dane zawarte są w raporcie departamentu ds. wolności obywatelskich i imigracji we włoskim MSW.

W tym roku tylko z Francji i Niemiec skierowano do Włoch wnioski o przyjęcie 40 tysięcy tzw. dublińczyków, czyli migrantów, którzy przypłynęli na włoskie wybrzeża, a następnie ruszyli w dalszą drogę na północ. Te dwa kraje odsyłają najwięcej ludzi, przebywających u nich nielegalnie. Tempo ich przekazywania do Włoch jest wyższe niż rytm odsyłania przez władze włoskie nielegalnych imigrantów do kraju ich pochodzenia - zauważono.

