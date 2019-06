Ekologiczny sposób na poszukiwanie ropy i gazu

Geofizyka Toruń, spółka - córka PGNiG , jako pierwsza w Europie wdrożyła nowe technologie zbierania danych sejsmicznych przy poszukiwaniu węglowodorów. Rozwiązania są przyjazne środowisku i nieuciążliwe dla społeczności lokalnych - zapewnia firma.

System geofonów rozłożonych na powierzchni obejmującej nawet kilkaset kilometrów kwadratowych wymaga - jak wskazano - połączenia kablami, użycia urządzeń transmisyjnych oraz ciężkich baterii. Logistyka takiego sprzętu wymusza zastosowanie ciężkich środków transportu.

Tymczasem Geofizyka Toruń wdrożyła tzw. nodalny system akwizycji danych sejsmicznych.

Opiera się on na ultralekkiej samodzielnej jednostce pomiarowej - nodzie, w którą wbudowano układy rejestrujące dane sejsmiczne, systemy GPS i wydajne baterie pozwalające na rejestrację danych przez kilka tygodni. Nody nie są połączone kablami, można je ukryć pod cienką warstwą ziemi, a ich monitoring odbywa się przy użyciu smartfonów. To nowatorskie podejście - nazywane lekką sejsmiką - pozwala na wykorzystanie środków transportu bardziej przyjaznych środowisku - wyjaśniono.

Badania geofizyczne są zawsze dostosowane do lokalnych uwarunkowań środowiskowych, do infrastruktury drogowej i prowadzonej działalności rolniczej. Dla mieszkańców terenów, na których prowadzimy badania, ważne jest, by prace sejsmiczne nie kolidowały z ich codziennym życiem. Dzięki nowej ultralekkiej technologii bezprzewodowej i miniaturyzacji całego systemu nasi geofizycy minimalizują oddziaływanie badań sejsmicznych na otoczenie, a jednocześnie gwarantują najwyższą jakość wykonania stawianych im zadań geologicznych w obliczu trudnych uwarunkowań terenowych - powiedział cytowany w komunikacie prezes PGNiG Piotr Woźniak.