Eksporterzy napędzają wyniki przemysłu

Liderzy wzrostu produkcji przemysłowej w maju to branże o istotnym udziale sprzedaży eksportowej, m.in. producenci urządzeń elektrycznych, samochodów, wyrobów z gumy - wskazują ekonomiści z PKO BP w komentarzu do piątkowych danych GUS o produkcji przemysłowej.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że produkcja przemysłowa w maju 2019 r. wzrosła o 7,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniła się. Z kolei ceny produkcji przemysłowej w maju 2019 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 1,4 proc., a w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.

„Produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 7,7 proc. rok do roku. (…). Trend wzrostowy wyhamował do około 6 proc. Liderzy wzrostu to wciąż branże o istotnym udziale sprzedaży eksportowej (m.in. produkcja urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, czy wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych)” - czytamy w komentarzu.

Zdaniem ekonomistów sygnały odbicia na rynku motoryzacyjnym w Europie (pierwszy od dziewięciu miesięcy wzrost rejestracji nowych pojazdów w maju) „pozwalają liczyć na wzmocnienie trendu wzrostowego w sektorze automotive w kolejnych miesiącach„.

Jak wskazują, silne wzrosty na rynku mieszkaniowym i budowlanym sprzyjają produkcji dóbr inwestycyjnych, która wzrosła w maju o 12 proc. rok do roku.

„Od kilku miesięcy dynamicznie rośnie produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych czy wyrobów z metali. Równolegle kolejny rekord w nastrojach konsumentów, perspektywa wzmocnienia konsumpcji w drugiej połowie 2019 r. oraz stabilna kondycja konsumpcji za granicą stymulują wyniki producentów dóbr konsumpcyjnych trwałych (4,6 proc. rok do roku) i nietrwałych (4,8 proc. rok do roku)” - napisano.

Według ekonomistów PKO BP, wyniki branż eksportowych w II kwartale (poparte dobrymi wynikami eksportu za kwiecień) wskazują, że w II Kwartale wyniki eksportu i wkład eksportu netto do PKB „mogą pozytywnie zaskoczyć”.

„Perspektywom branż eksportowych dobrze wróżą także dzisiejsze wstępne odczyty PMI dla europejskiego przetwórstwa, w tym m.in. wyraźnie odbicie indeksów dla przetwórstwa w Niemczech i Francji” - czytamy.

Jeśli chodzi o inflację PPI, to w maju wyhamowała do 1,4 proc. rok do roku z 2,6 proc. rok do roku w kwietniu, „głównie na skutek wysokiej bazy sprzed roku oraz spadku cen węgla”.

„Dane są neutralne dla RPP. Pomimo serii jastrzębich wypowiedzi ze strony RPP oczekujemy stabilizacji stóp do końca 2020. Gołębia postawa głównych banków centralnych na świecie i obawy o kondycję globalnej gospodarki sprawią, że spekulacje o podwyżkach pozostaną w sferze hipotetycznych rozważań” - napisali ekonomiści.

Aneta Oksiuta (PAP), sek