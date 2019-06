"Quick fix" uprości handel transgraniczny

Wprowadzenie uproszczeń w handlu transgranicznym i zharmonizowanie regulacji w zakresie tzw. transakcji łańcuchowych przewiduje projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, opublikowany w poniedziałek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (RCL)

Chodzi o przygotowany w resorcie finansów projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy zw. roboczo „quick fix”, który implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy, wprowadzające usprawnienia, ujednolicenia i uszczelnienia aktualnego systemu VAT.

Projektowana ustawa wprowadza m.in. uproszczenia i zharmonizowanie zasad korzystania z magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, (magazyn call-of stock odnosi się do sytuacji, w której w chwili transportu towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość osoby nabywającej towary, której zostaną one dostarczone na późniejszym etapie, po ich przybyciu do państwa członkowskiego - red.).

Obecnie w państwach, które nie wprowadziły w swoich przepisach procedury magazynu takiego typu, prowadziło to do zaistnienia zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotową dostawę (w państwie członkowskim wyjścia towarów) oraz zdarzenia uznanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie (w państwie członkowskim przybycia towarów), a następnie „krajowej” dostawy w państwie członkowskim przybycia - podano w uzasadnieniu.

Wskazano również, że projektowane zmiany spowodują ujednolicenie rozliczania podatku VAT w ramach transakcji łańcuchowych poprzez wprowadzenie definicji podmiotu pośredniczącego oraz wskazanie jednolitych reguł, co do określania tzw. transakcji ruchomej przy wysyłce lub transporcie towaru pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Projekt zakłada ponadto „zniesienie limitu obrotów, od którego uzależniona jest możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT podróżnym przez samego sprzedawcę w związku z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (w sprawie C-307/16). W obecnych przepisach ustawy o VAT (art. 127 ust. 6) w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym sprzedawcy mogą dokonywać zwrotu podatku podróżnym, od towarów nabytych u tego sprzedawcy, pod warunkiem osiągnięcia obrotów za poprzedni rok podatkowy powyżej 400 tys. zł- czytamy na stronie RCL.

Planowane wejście w życie nowelizacji przewidziane jest na 1 stycznia 2020 roku.

PAP, mw