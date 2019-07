Kredyt na wesele jest lepszy niż kredyt na samochód

Wesele w Polsce kosztuje minimum 28 tys. zł, jednak takie z ograniczoną liczbą gości i bez wielu dodatków. Wesele urządzone „na bogato” może kosztować nawet 130 tys. zł. Najdroższe pozycje w budżecie ślubnym to wynajęcie sali i jedzenie czy nocleg dla gości. Sporo kosztuje też zawarcie małżeństwa w nietypowym miejscu – np. w górach.

Wesele jak nowy samochód, a nawet lepiej, bo starcza na dłużej

Eksperci Bancovo policzyli koszty, z jakimi musi zmierzyć się młoda para, organizująca w Polsce wesele. Ewentualnie ich rodzice, jeśli to oni płacą rachunki za imprezę. A te są niemałe. W przypadku skromnie urządzonego przyjęcia, z liczbą gości ograniczoną do 80 osób, cały koszt wynosi blisko 30 tys. zł., czyli mniej więcej tyle, ile nowy samochód – np. Dacia Sandero.

Oczywiście usankcjonowanie związku młodych ludzi jest znacznie ważniejsze niż samochód – to okazja, żeby wspólnie z rodziną i przyjaciółmi celebrować rozpoczęcie nowej drogi życiowej. Koszty są duże, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby – podobnie jak się kupuje samochody – zorganizować wesele za pożyczone pieniądze. Czasem z prośbą można zwrócić się do najbliższych, nie zawsze jednak jest to możliwe, a może być kłopotliwe czy niezręczne. Takiego dyskomfortu nie ma przy korzystaniu z instytucji finansowych – bezproblemowo można uzyskać kredyt na wesele w banku czy poprzez platformę kredytową, np. Bancovo. Dodatkową zaletą jest w takim przypadku możliwość łatwego porównania różnych ofert kredytowych. Warto zdać sobie sprawę, że wesele z założenia robi się raz w życiu, więc powinno być perfekcyjne. Nie będziemy też na ten sam cel pożyczać pieniędzy za rok.

28 tys. zł. to jednak najniższa kwota, o jakiej można mówić w przypadku wesela, możliwa do uzyskania przy ostrożnej i rygorystycznej kalkulacji budżetu. Imprezy znanych osób, które ujawniły koszty swojej imprezy, są znacznie wyższe. Np. wesele aktorki Katarzyny Zielińskiej kosztowało 200 tys. zł, a piosenkarki Mariny Łuczenko i piłkarza Wojciecha Szczęsnego 250 tys. zł. Kosmiczne w tym kontekście wydają się wydatki np. Joanny Krupy – 3,8 mln zł.

Nie trzeba jednak być Joanną Krupą, żeby na wesele wydać bardzo dużo – np. 130 tys. zł. Wystarczy tylko, że gości będzie 150, a do listy wydatków para młoda doda opłacenie noclegów dla połowy z nich (około 7,5 tys. zł), do tańca zagra nie DJ, a zespół muzyczny (6 tys. zł), a także wykupiony zostanie serwis video (około 6 tys. zł). Oczywiście koszty poszczególnych usług bardzo się różnią w zależności od miejsca organizacji wesela (duże miasto czy wieś), uwarunkowań lokalnych np. dostępności sal czy zespołów muzycznych i pory roku. „Najgorętszym” czasem na wesela – a zatem i najdroższym – jest lipiec i sierpień. Sporo kosztować może też zawarcie aktu małżeństwa w nietypowym miejscu np. w górach (sama opłata urzędowa to 1000 zł).

Z kopertą do banku?

Wesele to jednak nie tylko wydatki, to także wpływy w postaci prezentów. Coraz częstszą praktyką jest obdarowywanie młodych kopertami, oczywiście z pieniężną zawartością. Czy takie środki można wykorzystać do spłaty przynajmniej części kredytu zaciągniętego na organizację wesela?

Na naszej platformie można znaleźć różne oferty kredytowe, także takie, które pozwalają na elastyczne spłaty. Jeśli planujemy część pożyczki zwrócić dość szybko, trzeba porównać oferty i wyszukać te, które dają taką możliwość. Na platformie Bancovo jest to możliwe, nawet jeśli siedzimy przed komputerem we własnym domu, bo cały proces odbywa się on-line, bez wizyty w banku - mówi Monika Charamsa, Prezes Bancovo.

Obojętnie czy zorganizujemy niewielkie przyjęcie, czy huczne weselicho – wydamy sporo pieniędzy. Z wyliczeń wychodzi duża kwota, choć trudno mówić, że zbyt duża, jeśli udane wesele ma być podstawą nowej rodziny i będzie wspominane przez wiele lat.