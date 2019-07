Rzeszów gotów do budowy 5G

Samorząd Rzeszowa podpisał w piątek list intencyjny z firmami, które wybudować mają ma terenie miasta sieć 5G. Władze stolicy Podkarpacia planują wykorzystać infrastrukturę sieci do uruchomienia autobusu autonomicznego, który ma wozić mieszkańców Rzeszowa na jednej z linii.

Jak powiedział na uroczystości prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, podpisanie tego listu „to kolejny etap rozwoju miasta”.

Dodał, że docelowo autonomiczny autobus ma kursować na trasie do portu lotniczego w Jasionce. Pilotaż jednak będzie obejmować krótszą trasę i prowadzić będzie z od Dworca Lokalnego, ulicami Jabłońskiego, Grottgera, Asnyka do Dworca Głównego.

Firmy, które podpisały list to m.in. Fibrain - specjalizująca się w budowie infrastruktury sieciowej oraz EXATEL - jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych i dostawca zaawansowanych usług cyberbezpieczeństwa.

Szczegóły porozumienia przedstawił wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński, który powiedział, że sieć 5G zostanie wdrożona na „ograniczonym obszarze miasta”.

Zdaniem Ustrobińskiego, budowa sieci 5G oznacza, że „miasto wchodzi w nowy etap nowoczesności”.

Wiceprezes EXATEL Rafał Magryś podkreślił, że podpisane porozumienie jest pierwszym, które zakłada praktyczne zastosowanie sieci 5G.

Z kolei członek zarządu Fibrain Marcin Słowik, podkreślił, że firmy, które podpisały porozumienie mają kompetencje, aby doprowadzić projekt do końca.

Zdaniem Słowika, budowa sieci 5G to rewolucja na skalę światową.

5G daje o wiele więcej możliwości użytkownikowi. To nie tylko szybki internet i nieograniczony dostęp do jego zasobów. To szereg usług, o których dziś nawet nie mamy pojęcia. Szacuje się, że w 2022 r. na jedno gospodarstwo domowe będzie przypadać 500 urządzeń, które będą komunikowały się z siecią - powiedział.